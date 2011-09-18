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۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۵۲

قاسمی:

41 شهر خراسان رضوی دارای طرح جامع و تفصیلی هستند

41 شهر خراسان رضوی دارای طرح جامع و تفصیلی هستند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل مسکن و شهرسازی گفت: ۴۱ شهر استان دارای طرح جامع و تفصیلی زمان دار برای توسعه هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا قاسمی اظهار داشت: طرح جامع و تفصیلی برای شهرها به منظور هدایت توسعه کالبدی رشد متوازن امکانات و تراکم متناسب جمعیت تدوین می شود.

وی افزود: سمت و سوی توسعه شهر، نحوه استقرار صنایع، مکان احداث فضاهای عمومی و آن چه یک شهر به آن نیاز دارد بر اساس این طرح تنظیم می شود.

مدیر کل مسکن و شهرسازی استان گفت: از مجموع ۷۴ شهر استان، 20 شهر دارای طرح هادی، 28 شهر طرح جامع شهری و 9 شهر طرح جامع تفصیلی و 12 شهر دارای طرح تفصیلی شهری مصوب هستند.

قاسمی تصریح کرد: در حال حاضر برای 5 شهر طرح جامع شهری، 19 شهر طرح جامع تفصیلی و 11 شهر دیگر طرح تفصیلی در دست تهیه است.

این گزارش می افزاید: هدف از تهیه طرح های جامع و تفصیلی هدایت و توسعه هدفمند جمعمیت، کاربری و فضای شهری در افقی میان مدت است.

کد مطلب 1410919

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