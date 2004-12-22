  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۲ دی ۱۳۸۳، ۱۲:۲۴

درروز سي ام دي ماه

"حمله به كلانتري 13" به نمايش درمي آيد

شركت فيلمسازي فاكس فيچرپيكچرز ازتغييرتاريخ نمايش فيلم " حمله به كلانتري 13 " خبرداد.

نمايي ازپوستر" حمله به كلانتري 13 "

به گزارش خبرنگارسينمايي "مهر"، اين اثردرروزچهارشنبه نوزدهم ژانويه  2005( سي دي ) به نمايش عمومي درمي آيد.
"حمله به كلانتري 13" بازسازي فيلمي كلاسيك با همين نام است كه دردهه 1976 به همت "جان كارپنتر" روانه سالنهاي سينما شد.
اين اثرهيجان انگيز،داستان پليسي است كه بايد ازتلاشهاي زنداني اش براي فرارجلوگيري به عمل بياورد.
"لارنس فيشبورن" دراين اثر ايفاي نقش زنداني را برعهده دارد.
اين اثر كه نام "ژان فرانسيس ريچت" را درمقام كارگردان دارد، از حضور هنرپيشگاني  چون "جان ليگويزامو"، "ماريا بيلو"، "اتاون هاوك"، "لارنس فيشبورن"، "گابريل بايرين" و"برايان دنيهي" درنقشهاي محوري سود مي جويد .

کد مطلب 141092

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها