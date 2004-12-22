"حمله به كلانتري 13" به نمايش درمي آيد

نمايي ازپوستر" حمله به كلانتري 13 "

به گزارش خبرنگارسينمايي "مهر"، اين اثردرروزچهارشنبه نوزدهم ژانويه 2005( سي دي ) به نمايش عمومي درمي آيد.

"حمله به كلانتري 13" بازسازي فيلمي كلاسيك با همين نام است كه دردهه 1976 به همت "جان كارپنتر" روانه سالنهاي سينما شد.

اين اثرهيجان انگيز،داستان پليسي است كه بايد ازتلاشهاي زنداني اش براي فرارجلوگيري به عمل بياورد.

"لارنس فيشبورن" دراين اثر ايفاي نقش زنداني را برعهده دارد.

اين اثر كه نام "ژان فرانسيس ريچت" را درمقام كارگردان دارد، از حضور هنرپيشگاني چون "جان ليگويزامو"، "ماريا بيلو"، "اتاون هاوك"، "لارنس فيشبورن"، "گابريل بايرين" و"برايان دنيهي" درنقشهاي محوري سود مي جويد .