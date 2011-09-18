به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با گرامیداشت یاد وخاطره هشت سال دفاع مقدس و آغاز اولین بهار تعلیم وتربیت در استان نوپای البرز، مراسم متمرکزاستانی زنگ شکوفه ها و جوانه ها و بازگشایی مدارس در این استان برگزار می شود.

این امر همچنین با توجه به مصوبه شورای آموزش وپرورش استان برگزار می شود و مسئولان کشوری واستانی در این مراسم حضور خواهند داشت.

ویژه برنامه روز شکوفه ها و جوانه ها روز چهارشنبه 30 شهریورماه ساعت هشت صبح برگزار می شود و محل برگزاری آن رجایی شهر، بلوار انقلاب، مدرسه راهنمایی شاهد عفاف خواهد بود.

ویژه برنامه روز بازگشایی مدارس نیز روز یکشنبه سوم مهرماه ساعت هشت صبح برگزار می شود و محل برگزاری آن عظیمیه ، نرسیده به میدان مهران، دبیرستان شاهد کلانتری خواهد بود.



آهنگهای ویژه بازگشایی مدارس در سایت آموزش و پرورش البرز موجود است