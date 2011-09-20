چهارراه محل کسب است توقف نکنید!/ رکود کار در هوای صفر درجه

کم کم صدای پای پاییز از راه می رسد؛ برخی پروژه های ساختمانی رفته رفته با افزایش سرمای هوا دچار رکود و یا نیمه تعطیل می شوند، بارندگی های گاه گاه باعث می شود عرصه کار برای نیروی روزمزد سخت تر شود و بالاخره شرایط برای کارگران فصلی مناسب نباشد.

در واقع نه تنها شرایط کاری نیمه دوم سال برای کارگران فصلی به مراتب سخت تر است بلکه بازار مشاغل روزمزدی هم میل به رکود و کسادی بیشتری دارد، هرچند برخی مشاغل مخصوص فصول سرد سال مانند برداشت محصولات کشاورزی زمستانه رونق می گیرد.

مشاغل زمستانه

آنچه که امروز در ارتباط با کارگران فصلی به ویژه در کلانشهرهایی مانند تهران وجود دارد این است که این گروه از نیروی کار به صورت خودجوش و با نظر خودشان محل های کاری خود را انتخاب می کنند.

برای هزاران کارگر فصلی نه مکانی مشخص وجود دارد که در آنجا جمع شوند و نه از طرح ساماندهی و حمایت از کارگران "چهارراهی" خبری است.

هر سال در زمان سرد شدن هوا برخی موارد مانند لزوم سامدندهی نیروهای فصلی و ایجاد مکان هایی مناسب برای استقرار آنها مطرح می شود و با گرم شدن هوا نیز به فراموشی سپرده می شود

در واقع باید گفت محل کار کارگران فصلی که همان چهارراه های خیابان ها و میادین شهر است در نیمه دوم سال شرایط نامساعدتری را به دلیل سرد شدن هوا و رکود برخی مشاغل به همراه دارد.

کارفرمایان بی حوصله

کارفرمایان و یا متقاضیان نیروی روزمزد و فصلی هم این روزها خیلی حوصله مراجعه به مکان های خاص برای جستجوی کارگران فصلی را ندارد و با نشان کردن چند میدان شهر و یا چهارراه محل تجمع آنها، نیازهای روزانه خود به نیروی انسانی را تامین می کنند.

یک کارگر فصلی در یکی از میادین شهر در گفتگو با مهر با بیان اینکه محل حضور هر روزشان را خود کارگران تعیین و مستقر شده اند، گفت: این اقدام ما باعث می شود تا کسانی که نیاز به کارگر دارند راحتتر بتوانند به ما دسترسی داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه ممکن است در برخی روزها به دلیل رقابت کارگران روزمزد برای برخی کاری نباشد، بیان داشت: در هر حال ما زندگی خود را از طریق کار روزمزدی تامین می کنیم، بنابراین هر روز در محل مشخص خود حضور می یابیم.

کارگر روزمزد: وقتی همه در جای گرم هستند

این کارگر فصلی در مورد وضعیت کار در نیمه دوم سال، بیان داشت: در این موقع از سال معمولا روزهای بیکاری ما بیشتر است چرا که اگر یک روز باران و یا برف ببارد دیگر برای ما کاری وجود نخواهد داشت با این حال در سایر روزها نیز وقتی همه در مکان های گرم حضور دارند ما باید در خیابان و چهارراه منتظر کسی باشیم تا بیاید به ما درخواست کار بدهد.

به گفته این کارگر فصلی، در برخی موارد ممکن است چند روز هم برای یک کارفرما کار کنیم ولی در بسیاری از مواقع کارفرمایان ترجیح می دهند فقط یک روز از ما استفاده کنند و در روزهای آینده به سراغ کارگران دیگر در چهارراههای دیگر شهر می روند.

این کارگر فصلی بیان داشت: معمولا سعی می کنیم در یک محل و چهارراه حضور داشته باشیم چرا که ممکن است در میادین دیگر کارگران ما را نپذیرند و شرایط برای حضور ما در آنجا سخت شود.

عبدالله مختاری، عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار استان تهران در این خصوص که آیا نمی توان طرح ساماندهی کارگران روزمزد و فصلی را اجرا کرد، گفت: معمولا کارگران روزمزد متولی مشخصی ندارند تا بتوان برای آنها طرح های ساماندهی اجرا کرد.

عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار استان تهران، اظهار داشت: البته اگر برای کارگران روزمزد و فصلی هم بخواهیم طرح ساماندهی را اجرایی کنیم بازهم سلیقه های مختلفی در این بخش وارد می شود به نحوی که کارفرما به هر نحوی که بخواهد نیروی روزمزد خود را جذب می کند.

تامین معیشت روزمزدان

مختاری با اشاره به اینکه در این زمینه خیلی نمی توان با طرح های ساماندهی و مشخص کردن محل تجمع کارگران، برای کارفرما و متقاضی نیروی انسانی تعیین تکلیف کرد، افزود: البته در مواقعی که هوا رو به سردی می گذارد ممکن است برخی پروژه ها دچار تغییراتی شوند اما برخی کارهای دیگر رواج پیدا می کند.

این مقام مسئول کارگری، تاکید کرد: متاسفانه مسئله مربوط به اجرای قانون کار در مورد کارگران فصلی و روزمزد یک موضوع با اهمیتی است که به دلیل گذران زندگی هزاران نفر از نیروی انسانی از طریق روزمزدی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: اینکه کارگر روزمزد نتواند از بیمه، سنوات، عیدی، پاداش و سایر مزایای قانون کار استفاده کند شرایط نامناسبی است که به شدت معیشت و امنیت افراد را تهدید می کند.