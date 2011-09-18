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۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۳۵

550 دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی ایلام جذب می شوند

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام از پذیرش 550 دانشجوی جدیدالورد در این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عادل مقصودی نژاد ظهر یکشنبه در محل این دانشگاه اظهار داشت: این تعداد دانشجوی جدیدالورود از طریق آزمون سراسری در رشته های مختلف پزشکی وعلوم پزشکی جذب می شوند.

وی بیان داشت: از این تعداد دانشجو 300 دانشجودر ترم اول و 250 در ترم دوم پذیرش می شوند.

این مسئول افزود: قبلا 1700 دانشجو در این دانشگاه مشغول به تحصیل بودند که با جذب این 550 دانشجوی جدید آمار پذیرش دانشجو نسبت به سال گذشته 25 درصد افزایش می یابد.

وی ادامه داد: تمهیدات کامل برای خدمات رسانی به این 550 دانشجو فراهم شده است.

این مسئول یادآور شد: خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی از آمادگی کامل جهت استقبال دانشجویان جدید برخوردار هستند.

کد مطلب 1410929

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