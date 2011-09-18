طرح ساماندهی سرویس مدارس در دماوند برای اولین بار اجرا می شود

محمدرضا عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تمامی سرویسهای مدارس شهر دماوند با طرح ساماندهی سرویسها که برای اولین بار در دماوند اجرا می شود، تحت نظام و سیستم واحد فعالیت خواهند کرد.

وی افزود: این طرح در حالی اجرا می شود که مشکلات متعددی در موضوع سرویس مدارس و درگیری اولیا و همچنین آموزش و پرورش شهرستان دماوند با برخی سرویسها و راننده ها وجود داشت و مهمترین مشکل نیز به مسئله امنیت دانش آموزان، سرویسها و حمل و نقل آنها مرتبط بود که با اجرای این طرح مرتفع می شود.

این مسئول اظهار داشت: شهرداری دماوند در کنار آموزش و پرورش شهرستان و پلیس راهور، ساماندهی این سرویسها را به عهده دارد.

وی اضافه کرد: افرادی که متقاضی سرویس مدارس هستند، پس از مراجعه به مدارس و تأیید مدیران، تأیید آموزش و پرورش و پلیس راهور می توانند توسط شهرداری نسبت به صدور مجوز و نصب برچسبهای مخصوص سرویس خود اقدام کنند.

با سرویسهای بدون مجوز برخورد می شود

عسگری با اشاره به اینکه کسب مجوز سرویس در سال تحصیلی لازم است، یادآور شد: انجام سرویس مدارس بدون مجوز مربوطه با هر توجیهی، مغایر با قوانین بوده و در صورت مشاهده چنین مواردی، خودرو توقیف می شود.

وی افزود: متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به اداره آموزش و پرورش شهرستان دماوند و واحد تاکسیرانی شهرداری مراجعه کنند یا با تلفن 5229910 تماس بگیرند و همشهریان هم می توانند طریق سامانه پیام کوتاه 100021300 یا سامانه 137 نظرات و انتقادات خود را مطرح کنند.

سرپرست واحد تاکسیرانی شهرداری دماوند با اشاره به فعالیتها و برنامه های متعدد شهرداری در زمینه ساماندهی سرویس مدارس و رفاه حال شهروندان و فرزندان آنها عنوان کرد: در سال جاری با پیگیری شهرداری دماوند، 10 دستگاه خودروی ون با اولویت سرویس مدارس به شهر دماوند اختصاص یافت و تعدادی از آنها آماده واگذاری است.