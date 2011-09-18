به گزارش خبرنگار مهر، مردم روستای دره زرشک از حفاری و راه اندازی تجهیزات معدن در این منطقه استقبال نکرده اند و به رغم صدور مجوز محیط زیست برای حفاری این معدن، مشکلات بسیاری را در صورت حفاری گریبانگیر روستا و اهالی آن می دانند.

در همین راستا امروز (یکشنبه) جمعی از مردم این روستا به همراه برخی اعضای شورا و ... به مرکز استان یزد آمدند و با حضور در اداره کل محیط زیست، خواستار جلوگیری از ادامه عملیات حفاری در این منطقه شدند.

یکی از اهالی روستا در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: انفجارهای دیروز معدن مس سبب رعب و وحشت مردم شد و در برخی مناطق شیشه خانه های مردم شکست.

احمد دره زرشکی عنوان کرد: ما حاضر نیستیم منطقه آبا و اجدادی خود را ترک کنیم اما وضعیت اکنون به نحوی است که آسایش از مردم گرفته شده و زندگی در این روستا امکانپذیر نیست.

وی با بیان اینکه هنوز تصمیم گیری نهایی در مورد این معدن انجام نشده و محیط زیست آخرین نظر خود را در این زمینه اعلام نکرده است، افزود: مردم دره زرشک قانون مدار هستند و خواسته ما این است که تا موضوع کاملا قانونی نشده، هیچ عملیاتی در این روستا برای حفاری معدن مس انجام نشود.

یکی دیگر از مردم حاضر در این اجتماع اظهار داشت: انفجارهای صورت گرفته در معدن تا منازل مسکونی فاصله ای 500 متری دارد و این امر برای مردم خطرآفرین است.

یکی دیگر از اهالی این روستا اظهار داشت: این روستا حدود 300 نفر ساکن دائم دارد و هزار نفر نیز فصلی به این روستا سفر می کنند.

علی اصغر بورقی بیان داشت: این روستا یکی از بهترین مناطق ییلاقی تفت است اما با حفاری معدن نه تنها این ویژگی روستا از بین می رود بلکه محصولات متنوع کشاورزی دره زرشک نیز از بین خواهد رفت.

وی افزود: با حفاری های انجام شده، مزه و رنگ آب کاملا عوض شده در حالیکه این منطقه ویژگی آن را دارد که در عمق 14 متری به آب شیرین برسد.

مردم روستای دره زرشک امروز با حضور خود در اداره کل محیط زیست استان یزد خواستار جلوگیری از ادامه کار این معدن شدند.

مردم دره زرشک از اینکه هنوز حتی یک جلسه با از سوی مسئولان با آنها گذاشته نشده ابراز ناراحتی می کنند.

خبرگزاری مهر طی روزهای آینده طی گزارشی، پیشینیه این معدن، علل مخالفت محیط زیست با حفر آن در علی آباد و علل انتقال آن به دره زرشک، اعتراض مردم و پاسخ مسئولان و ... را منتشر خواهد کرد.