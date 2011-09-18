جلسه هماهنگی هفته دفاع مقدس در پیشوا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این جلسه صبح امروز با حضور فرماندار پیشوا و اعضای ستاد دفاع مقدس به منظور هماهنگی برنامه های هفته دفاع مقدس برگزار شد.

فرماندار پیشوا دراین جلسه بر لزوم هماهنگی هر چه بیشتر دستگاههای اجرایی شهرستان در برنامه ریزی و اجرای برنامه های گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یادواره شهدای شهرستان تأکید کرد.

بهرام ستاری با ذکر این نکته که همه امروز مدیون خون شهدا و از خودگذشتگی ایثارگران در طول هشتسال دفاع مقدس هستند، حفظ ارزشهای نظام و انقلاب اسلامی لازم عنوان کرد و خواستار توجه به مصوبات جلسه توسط اعضای ستاد شد.