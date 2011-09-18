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۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۳۸

جلسه هماهنگی هفته دفاع مقدس در پیشوا برگزار شد

جلسه هماهنگی هفته دفاع مقدس در پیشوا برگزار شد

پیشوا - خبرگزاری مهر: جلسه هماهنگی هفته دفاع مقدس و یادواره شهدا در شهرستان تازه تأسیس پیشوا برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این جلسه صبح امروز با حضور فرماندار پیشوا و اعضای ستاد دفاع مقدس به منظور هماهنگی برنامه های هفته دفاع مقدس برگزار شد.

فرماندار پیشوا دراین جلسه بر لزوم هماهنگی هر چه بیشتر دستگاههای اجرایی شهرستان در برنامه ریزی و اجرای برنامه های گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یادواره شهدای شهرستان تأکید کرد.

بهرام ستاری با ذکر این نکته که همه امروز مدیون خون شهدا و از خودگذشتگی ایثارگران در طول هشتسال دفاع مقدس هستند، حفظ ارزشهای نظام و انقلاب اسلامی لازم عنوان کرد و خواستار توجه به مصوبات جلسه توسط اعضای ستاد شد.

کد مطلب 1410937

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