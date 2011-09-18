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۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۳۵

حدادی در گفتگو با مهر:

ساوجبلاغ نیازمند ایجاد مرکز پژوهش دفاع مقدس است

ساوجبلاغ نیازمند ایجاد مرکز پژوهش دفاع مقدس است

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان ساوجبلاغ گفت: این شهرستان نیازمند ایجاد مرکز پژوهش دفاع مقدس است و تحقق این امر دنبال می شود.

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ساوجبلاغ 650 شهید و 450 جانباز و آزاده تقدیم آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده است که این امر، ضرورت ایجاد مرکز یادشده را بیشتر می کند.

وی ادامه داد: مرکز پژوهش دفاع مقدس در شهرستان ساوجبلاغ ایجاد می شود ضمن اینکه زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از اهداف اصلی تشکیل این مرکز است.

فرماندار ساوجبلاغ گفت: فعالیتهای رسمی این مرکز به زودی آغاز می شود و این مرکز، وظایف محوله را انجام خواهد کرد.

این مسئول عنوان کرد: مدیریت مرکز پژوهش دفاع مقدس این شهرستان را دکتر سید غنی افتخاری که از رزمندگان دوران دفاع مقدس و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مرکزهشتگرد است، بر عهده خواهد داشت.

حدادی افزود: با آغاز رسمی فعالیتهای مرکز یادشده، وصیت نامه شهدا، خاطرات و آثار مکتوب و شفاهی رزمندگان و خانواده های معظم شهدای ساوجبلاغ جمع آوری خواهد شد.

وی یادآور شد: طبق برنامه ریزی ها قرار است آثار و مطالب جمع آوری شده حفظ و در قالب نمایشگاه و کتاب عرضه و منتشر می شود.

کد مطلب 1410940

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