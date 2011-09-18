انتشارات قدیانی 360 عنوان کتاب چاپ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمطلب برزگر مدیر تولید انتشارات قدیانی گفت: از مجموع 360 کتابی که انتشارات قدیانی در 6 ماه نخست امسال منتشر کرده، 140 عنوان آن چاپ نخست و 220 عنوان کتاب نیز تجدید چاپ شده است. تیراژ کلی کتاب‌های انتشارات قدیانی در این 6 ماه، یک میلیون و 730 هزار نسخه بوده است. 530 هزار جلد کتاب چاپ نخست و یک میلیون و 200 هزار نسخه تجدید چاپ بوده است.

وی با بیان اینکه انتشارات قدیانی در 3 دهه اخیر حدود 2 هزار عنوان کتاب چاپ نخست روانه بازار نشر کرده است، افزود: امسال «داستان سیستان» رضا امیرخانی را برای بیست و یکمین بار تجدید چاپ کردیم و آثار جدیدی مثل «دختران کابلی» را با خرید حق انتشار ( کپی رایت) برای نوجوانان و جوانان منتشر کردیم.

وی افزود: «ماجراهای استنلی»، «قصه‌های تصویری از کلیله و دمنه»، «ماجراهای کت رویال»‌ و «قصه‌های عاشورایی» از دیگر مجموعه‌های انتشارات قدیانی است که امسال برای نخستین بار به چاپ رسیده است.

مدیر تولید انتشارات قدیانی همچنین با اشاره به مجموعه «کتاب‌های نارنجی» گفت: تاکنون 11 مجلد از این مجموعه 52 جلدی به قلم فریبا کلهر، سرور کتبی و فروزنده خداجو برای خردسالان و کودکان منتشر شده و تا پایان سال نیز دیگر مجلدهای آن‌ به بازار کتاب می‌آید. کتاب‌های نارنجی، مجموعه داستانی برای تمام روزها و هفته‌های سال است که سرانجام در قالب 12 کتاب ماهانه و یک کتاب با 365 داستان منتشر می‌شود.

برزگر پیش‌بینی کرد تیراژ کتاب‌های انتشارات قدیانی تا پایان سال به حدود 3 میلیون نسخه برسد.