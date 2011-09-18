هاشم آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پیکارهای تکواندو قهرمانی رده سنی نونهالان پسر کشور در سطح بسیار بالایی به انجام رسید و تیم قم در رده‌بندی نهایی پیکاراین دوره از مسابقات، با کسب مقام هشتم به کار خود پایان داد.



وی افزود: در پایان بیستمین دوره مسابقات نونهالان کشوردر رده پسران که طی روزهای بیستم و بیست و یکم شهریور ماه برگزار شد، در نهایت استان‌های برتر معرفی شدند که بر اساس آن تیم تکواندو رده سنی نونهالان قم با کسب 29 امتیاز در رده هشتم قرار گرفت.



دبیر هیئت تکواندو استان قم بیان داشت: تکواندوکاران نونهال قمی در حالی موفق به کسب رتبه هشتم رده‌بندی شدند که بالاتر از آنها تکواندوکاران استان‌های البرز، گیلان، مازندران، تهران، بوشهر، خراسان رضوی و توابع تهران در مکان‌های اول تا هفتم جای داشتند.



وی اضافه کرد: در پایان این دوره از مسابقات که در ورزشگاه شش هزار نفری شاهدیه یزد برگزار شد، تیم تکواندو نونهالان البرز توانست با 75 امتیاز در سکوی نخست قرار بگیرد، تیم گیلان موفق شد با 50 امتیاز عنوان نایب قهرمانی را به خود اختصاص دهد.



آقایی عنوان داشت: در این رده‌بندی تیم مازندران با 46 امتیاز سوم شد، ضمن اینکه تیم تهران نیز با همین امتیاز در جایگاه سوم قرارگرفت و این در حالی است که تکواندوکاران نونهال قمی در بخش دختران نیز در حال حاضر در شانزدهیمن دوره مسابقات تکواندو نونهالان با حریفان خود رقابت می‌کنند.



وی با اشاره به تیم‌های حاضر در مسابقات رده سنی نونهالان تکواندو کشور، بیان کرد: امسال این رقابت‌ها با شرکت 31 تیم به انجام رسید، ضمن اینکه تکواندوکاران قمی شرکت کننده در این دوره با مربیگری مجتبی صراف زاده مقابل حریفان قرار گرفتند.



آقایی در ادامه به ترکیب تیم تکواندو رده سنی نونهالان قم که به مسابقات قهرمانی کشور اعزام شد، اشاره کرد و بیان داشت: در این تیم در وزن اول علی چهره قانی، در وزن دوم سجاد علی پور و در وزن سوم مهدی عابد به روی شیاپچانگ رفت.



وی افزود: این در حالی است که در وزن چهارم مسعود کریمی منش برای تیم قم با حریفان رقابت به رقابت پرداخت و در وزن پنجم نیز علی بابایی مقدم تیم اعزامی هیئت تکواندو قم به رقابت های رده سنی نونهالان قهرمانی کشور را همراهی می کرد.



دبیر هیئت تکواندو استان قم اضافه کرد: این در حالی است که نماینده تیم اعزامی تکواندو نونهالان قم در وزن ششم مهدی جندقی خواهد بود، همچنین در وزن هفتم علی بختیاری برای تیم قم به میدان می رود و در وزن هشتم میلاد اکرمیه بزچلویی مبارزه خواهد کرد.



وی در ادامه به نفرات اوزان نهم و دهم تیم اعزامی هیئت تکواندو استان قم به پیکارهای رده سنی نونهالان قهرمانی کشور اشاره کرد و یاد آور شد: در این تیم محمد قاسمی در وزن نهم و محمد صفایی در وزن دهم مقابل حریفان صف آرایی خواهند کرد.



آقایی بیان داشت: محمدرضا سلیمانی به عنوان سرپرست و مجتبی صراف زاده به عنوان سرمربی تیم اعزامی قم را در این دوره از مسابقات هدایت می کنند، ضمن اینکه محمد و مهدی سعادتمند نیز مربیان این تیم محسوب می شوند.

