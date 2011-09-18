اولویت منابع آموزش و پرورش به ساماندهی مدارس اختصاص یابد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی ظهر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی بر استفاده بهینه از ظرفیتهای آموزش و پرورش استان تاکید کرد و گفت:

وی با بیان اینکه ساماندهی و تک نوبته کردن مدارس نیازمند همراهی و همکاری تنگاتنگ مجموعه های ذیربط است، اظهار داشت: شهرستان‌ها و مدارس مختلف در این زمینه باید بر اساس ضوابط عمل کرده و از تک روی پرهیز کنند.

بیگی گفت: برخی مشکلات در زمینه ساماندهی مدارس در زمان اجرا مشخص می شود و این مشکلات در زمان برنامه ریزی و بر روی کاغذ خود را نشان نخواهد داد.

استاندار آذربایجان‌شرقی بر احتمال بروز برخی مشکلات در زمینه ساماندهی مدارس در سال اول اجرا اشاره کرد و گفت: برخی مشکلات با اغماض روبه‌رو خواهد بود ولی از سال آینده نباید مشکل خاصی برای مردم و دانش‌آموزان به وجود آید.

علیرضا بیگی، بر هماهنگی میان استانداری، آموزش و پرورش و شهرداری‌ها تاکید کرد و افزود: همراهی دستگاه‌های مرتبط در این زمینه ضروری است تا شاهد کمترین مشکلات در این زمینه باشیم.

وی افزود: تحمیل بار ترافیکی شهر به نوبت صبح از مهمترین مشکلات تک نوبته کردن مدارس است که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است.

استاندار آذربایجان‌شرقی در ادامه با تاکید بر ضرورت تدوین نظام جامع تربیت بدنی مدارس گفت: در صورت تدوین این نظام خواهیم توانست منابع ورزشی را به صورت مطلوب مدیریت و هدایت کنیم.

وی افزود: نبود این نظام موجب شده تا اقدامات ورزشی مدارس دارای برنامه‌ریزی و اصول منظم نبوده و مشکلاتی را در این راستا شاهد باشیم.

بیگی بر لزوم توجه به توسعه ورزش دانش آموزان در مدارس استان تاکید کرد و گفت: میزان بالایی از مدارس و دانش آموزان آذربایجان شرقی از موهبت ورزش بی بهره اند و باید در جهت نهادینه شدن ورزش در مدارس از امکانات سایر دستگاه ها نیز در این زمینه استفاده شود.