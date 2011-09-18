"هشام بن حکم" به زبان آلمانی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، درباره محتوای این کتاب آمده است: "هشام بن الحکم یکی از یاران با وفا و از نزدیکان امامان جعفرصادق و موسی کاظم (علیهما السلام) بود و موفق شد که کلام اهل بیت عصمت (ع) را به گونه ای قابل اعتماد و موثق منتقل نماید. استدلال های هشام در مباحثات وی با مخالفان اهل بیت به بسیاری از کتب داستانی نیز راه یافته است."

اولین مدرسه عالی شیعیان، فعالیت های تجاری هشام، نقاط نظر علما نسبت به هشام، شوخ طبعیِ هشام، کتاب های هشام، پایه گذار علم اصول عقاید، اولین ملاقات هشام با امام (ع)، مباحثه در دفاع از ولایت،‌استاد استدلال های کلامی، مباحثه با رهبر خوارج، درگذشت هشام، دعای هشام از جمله موضوعاتی است که در این کتاب به آنها پرداخته شده است.

کتاب "هشام بن حکم" در 52 صفحه به زبان آلمانی منتشر شده است .