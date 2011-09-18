82 فقره سند موقوفات در مازندران صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی ظهر یکشنبه در دومین دوره آموزشی ثبت موقوفات مازندران با اشاره به اهمیت آموزش در امورات گفت: آشنایی و آموزش با مسائل تخصصی امورات سبب تسریع و تسهیل می شود.

وی افزود: هر فردی که می خواهد در کارها موفقیت داشته باشد، باید در اجرای امورات آشنایی لازم و به روز داشته و بر اساس زمان حرکت کند.

سهرابی با اشاره به ثبت موقوفات مازندران گفت : از جمله سیاستها و اهداف سازمان اوقاف و امورخیریه بر اساس تفاهم نامه با ثبت اسناد، تثبیت موقوفات است که با سند دار شدن موقوفات برای همیشه ماندگار شوند.

وی بروز رسانی موقوفات استان از طریق سامانه جامع موقوفات را از جمله کارهای ویژه و مهم دانست و تصریح کرد: با تکمیل و اجرای این سامانه، کلیه امورات مرتبط به اوقاف و موقوفات از جمله ثبت و اجارات از طریق این سامانه پیگیری می شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه مازندران با تقدیر از همکاری صمیمانه مدیر کل و کارشناسان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گفت: با جلسات مختلف کارگروه اوقاف استان در شش ماهه اول امسال، 82 سند برای موقوفات اخذ شد.

وی افزود: در گذشته به موقوفات تعرض کرده و حریم موقوفات را شکستند و موقوفات را از بین برده اند که سند دار کردن موقوفات سبب تثبیت موقوفات استان خواهد شد و این امر باعث عمل به نیات واقفان می شود.