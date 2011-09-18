دانشگاه پیام نور کردستان در سه رشته جدید کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد

محسن پیشوایی علوی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: دو رشته جغرافیای برنامه ریزی شهری و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور شهرستان بیجار از ابتدای سال تحصیلی 90 دانشجو پذیرش خواهند کرد .

وی با بیان اینکه رشته ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد نیز به مرکز دانشگاهی پیام نور سنندج افزوده شده است، بیان کرد: سال گذشته در شهرستان سقز کارشناسی ارشد جغرافیای اقلیم شناسی اولین رشته کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور کردستان آغاز به پذیرش دانشجو کرد.

سرپرست دانشگاه پیام نور کردستان با اشاره به اینکه در حال حاضر در دانشگاه های پیام نور سراسر استان کردستان چهار رشته مقطع کارشناسی ارشد تدریس می شود، افزود: در دانشگاه های پیام نور کردستان 54 رشته با 82 گرایش وجود دارد .

پیشوایی علوی گفت: هم اکنون پیام نور کردستان دارای رشته های مربوط به علوم پایه، علوم انسانی، فنی مهندسی، مهندسی فناوری اطلاعات و کشاورزی و دامپروری در 10 واحد استان است که با تامین بودجه لازم از سوی سازمان مرکزی ایجاد واحد آموزشی مستقل برای آن ها از جمله دیگر برنامه های آینده دانشگاه به شمار می رود .

وی از روند افزایش روبه رشد تعداد دانشجویان دانشگاه پیام نور کردستان خبر داد و گفت: فضای آموزشی و اعتبارات تخصیص داده شده به دانشگاه پیام نور جوابگوی نیازهای این مرکز آموزش عالی در استان کردستان نیست .

سرپرست دانشگاه پیام نور استان کردستان بیان کرد: هم اکنون در دانشگاه پیام نور کردستان بیش از 22 هزار دانشجو در حال تحصیل هستند و بر اساس ظرفیت های تعریف شده بیش از پنج هزار دانشجو در مهر ماه سال جاری در واحدهای دانشگاه پیام نور در سراسر استان جذب خواهند شد .

آغاز ثبت نام از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه در استان کردستان از تاریخ سوم مهر و به مدت چهار روز تا هفتم مهر خواهد بود.