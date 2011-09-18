آزمون استخدامی مربیان فنی و حرفه ای کرمان برگزار شد

مهدی ابراهیمی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آزمون تخصصی استخدامی مربیان فنی و حرفه ای کرمان با حضور 20 شرکت کننده برگزار شد.

ابراهیمی نژاد گفت: کمیته های تخصصی کشاورزی، برق، مکانیک، جوشکاری، تاسیسات و فناوری اطلاعات در این آزمون افراد شرکت کننده را مرد ارزیابی قرار دادند.

وی ادامه داد: افراد برگزیده آزمون مذکور در شهرستان های بردسیر، جیرفت، زرند، رفسنجان و بافت به عنوان مربی مشغول به کار خواهند شد.

این مسئول بیان داشت: مربیان نقش اساسی در توسعه آموزش های مهارتی و آموزش جوانان جویای کار ایفا می کنند.

