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۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۰۱

ابراهیمی نژاد در گفتگو با مهر:

آزمون استخدامی مربیان فنی و حرفه ای کرمان برگزار شد

آزمون استخدامی مربیان فنی و حرفه ای کرمان برگزار شد

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فنی و حرفه ای کرمان از برگزاری آزمون تخصصی استخدامی مربیان فنی و حرفه ای در کرمان خبر داد.

مهدی ابراهیمی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آزمون تخصصی استخدامی مربیان فنی و حرفه ای کرمان با حضور 20 شرکت کننده برگزار شد.

ابراهیمی نژاد گفت: کمیته های تخصصی کشاورزی، برق، مکانیک، جوشکاری، تاسیسات و فناوری اطلاعات در این آزمون افراد شرکت کننده را مرد ارزیابی قرار دادند. 

وی ادامه داد: افراد برگزیده آزمون مذکور در شهرستان های بردسیر، جیرفت، زرند، رفسنجان و بافت به عنوان مربی مشغول به کار خواهند شد.

این مسئول بیان داشت: مربیان نقش اساسی در توسعه آموزش های مهارتی و آموزش جوانان جویای کار ایفا می کنند.
 

کد مطلب 1410964

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