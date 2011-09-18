پربازدیدترین اخبار روز ؛ از سرکشی ترکیه تا قورباغه های جدید

نخستین خبرپربازدید امروز درباره سرنوشت دوجاسوس آمریکایی بازداشت شده در ایران و هیاهوی رسانه های غربی درباره آزادی آنهاست.

در همین رابطه اخیرا رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر قرار است بدون اینکه جمهوری اسلامی ایران امتیازی از دولت آمریکا بگیرد دو جاسوس آمریکایی آزاد شوند، این مغایر با روح انقلاب اسلامی است.

دومین خبر پربازدید امروز مربوط به اظهار نظر "احمد داوداوغلو" وزیر خارجه ترکیه در رابطه با میانجیگری آمریکا بین آنکارا و تل آویو است.

داوداوغلو روز گذشته در واکنش به خبر برخی رسانه های غربی درباره تمایل آمریکا برای میانجیگری میان ترکیه و رژیم صهیونیستی گفت : آنکارا نیازی به میانجیگری آمریکا ندارد.

سومین خبر پربازدید امروز درباره کشف 12 گونه جدید قورباغه در هند است.

کشف این گونه های جدید امید برای نجات جمعیت دوزیستان در حال انقراض جهان را افزایش داده است. در حدود 32 درصد از دوزیستان جهان به دلایل مختلف هم اکنون در خطر انقراض هستند.

-خبر بعدی درباره تصمیم اوباما برای تعیین نرخ جدید مالیات برای جمعیت پردرآمد آمریکاست.

آمریکا سه قشر ثروتمند، فقیر و متوسط دارد که طبقه متوسط و فقیر این کشور همواره نسبت به بی عدالتی های طبقاتی میان خود اعتراض دارند و این اعتراض ها بهانه ای شده تا اوباما برای جبران بدهی های دولت به دنبال وضع مالیات های جدید برای قشر ثروتمند آمریکا باشد.

خبر دیگر مجددا درباره ترکیه و خط و نشان های این کشور برای اتحادیه اروپاست.

ترکیه تهدید کرده که اگر ریاست اتحادیه اروپا در سال 2012 به قبرس سپرده شود، آنکارا روابط خود با اروپا را قطع می کند و این در حالی است که ترکیه از سالها قبل برای پیوستن به اتحادیه آفریقا تلاش می کند.