تقی غیاثی تبار در گفتگو با خبرنگار مهر بر ضرورت بازدیدهای دوره ای و برنامه ریزی شده از مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان البرز تاکید کرد و این امر را بسیار مهم دانست.

معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز ادامه داد: این بازدید ها زمینه ای برای بررسی دقیق مشکلات و شناسایی نقاط قوت و ضعف در مراکز آموزشی فراهم می کند.

وی عنوان کرد: همچنین بازدیدهای یادشده، لازمه ارتقای کیفی آموزشها است و این امر بر اهمیت آن می افزاید.

معاون آموزش پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز همچنین دقت در اجرای برنامه های آموزشی و تلاش برای شناسایی و رفع چالشها و نقاط ضعف را بسیار مهم ارزیابی کرد.

انعکاس سریع نقاط ضعف به کارشناسان ستادی ضرورت دارد

غیاثی تبار گفت: انعکاس سریع نقاط ضعف به کارشناسان ستادی جهت برنامه ریزی های صحیح و کارآمد از دیگر موارد ضروری در این زمینه است.

این مسئول افزود: امیدواریم بازدید از مراکز، موجب عمیق تر شدن ارتباط میان کارشناسان حوزه های ستادی و برنامه ریزی و دست اندر کاران مراکز آموزش فنی و حرفه ای را فراهم کند.

معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز یادآور شد: پیش بینی می شود به کمک این ارتباط، بهترین برنامه های آموزشی تدوین شود.

وی اضافه کرد: امیدواریم با همکاری بخشهای ذیربط، شاهد اجرای موفقت آمیز این برنامه های تدوین شده و کسب دستاورد های درخشان در استان البرز باشیم.