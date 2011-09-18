مدیرکل کتابخانه های عمومی یزد معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون امور مجلس و استانهای کتابخانه‌ های عمومی ظهر یکشنبه در این مراسم با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی استان یزد اظهار داشت: یزد همواره در امور فرهنگی پیشقدم بوده و این استان از نظر زیرساخت کتابخانه ‌ها مشکلی ندارد.

سیدجواد سادات فاطمی با اشاره به کتابخانه وزیری اظهار داشت: یکی از ویژگی ‌های کتابخانه وزیری، جذابیت فضاست و هرچه فضا جذابتر شود، جوانان و مردم بیشتر مراجعه خواهند کرد و بیشتر به موضوع کتابخوانی اهمیت خواهند داد.

وی با اشاره به توانمندیهای مدیرکل سابق نهاد کتابخانه ‌های عمومی استان یزد افزود: علایی در طول دو سال فعالیت خود خلاقیت و صداقت بسیاری داشت و خدمات متنوعی را در کتابخانه‌های یزد عرضه کرد.

وی اظهار امیدواری کرد: از خلاقیت علایی بتوانیم به بهترین نحو در سمت مدیرکل فرهنگی نهاد کتابخانه‌ های کشور استفاده کنیم.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار یزد نیز در این مراسم با گرامیداشت یاد محروم وزیری و علمای بزرگ یزد که پیشکسوت کتاب و بنیان کتابخانه در یزد بوده ‌اند، اظهار داشت: کتاب و کتابخوانی در یزد به همت بزرگانی همچون مرحوم وزیری پایه ‌گذاری شده است.

رشد تفکر و اندیشه در سایه کتابخوانی بیش از کتابخوانی صرف حائز اهمیت است

غلامحسین دشتی با بیان اهمیت کتابخوانی و پیشینیه یزد در علم و دانش و فرهنگ کتابخوانی بیان داشت: مهمتر از کتابخوانی این است که در سایه کتابخوانی، رشد تفکر و بینش و اندیشه را داشته باشیم.

وی افزود: در مدیریت کتابخانه‌ها نیازمند مدیریتی خلاق و نظام مدیریتی ویژه هستیم.

92 هزار نفر عضو کتابخانه های عمومی یزد هستند

مدیرکل سابق نهاد کتابخانه های عمومی استان یزد نیز در این مراسم از رشد 55 درصدی فضای کتابخانه های یزد طی دو سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: 74 کتابخانه یزد طی دو سال گذشته به 122 کتابخانه رسیده است.

سیدمحمد حسن علایی یادآور شد: در حال حاضر 92 هزار نفر در استان یزد عضو کتابخانه ‌های عمومی هستند که این رقم در مقایسه با دو سال گذشته از رشد 124 درصدی برخوردار بوده است.

به ازای هر شهروند یزدی پنج متر فضای کتابخانه ای داریم

وی با اشاره به سرانه فضای کتابخانه ‌های یزد عنوان کرد: به ازای هر 9 هزار و 16 یزدی یک کتابخانه و به ازای هر یزدی پنج متر فضای کتابخانه ‌ای داریم.

وی همچنین با اشاره به اجرای طرح ‌های مختلف در طول دو سال گذشته، از طرح "کتاب من" به عنوان یکی از طرح‌ های موفق یاد کرد و افزود: در این طرح کتابهای مورد علاقه شهروندان که در کتابخانه ‌ها موجود نیست، از طریق سامانه به صورت آن‌لاین درخواست شده و پس از طی مراحلی خریداری می ‌شود و در اختیار عضو قرار می ‌گیرد.

در این مراسم از تلاشهای سید محمدحسن علایی تقدیر و محمدحسین پارساییان به عنوان مدیرکل کتابخانه‌ های عمومی استان یزد معرفی شد.

علایی از این پس به عنوان مدیرکل امور فرهنگی نهاد کتابخانه ‌های کشور فعالیت خواهد کرد.

پارساییان نیز پیش از این به عنوان رئیس سازمان جوانان استان یزد مشغول فعالیت بوده است.