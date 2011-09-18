برنامه های پربار شهرستان دماوند در هفته دفاع مقدس

داوود طایفه خانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سپاه پاسداران شهرستان دماوند به مناسبت هفته شکوهمند دفاع مقدس از 31 شهریور تا ششم مهرماه، برنامه های متنوعی را برای اقشار مختلف به خصوص دانش آموزان ترتیب داده است.

وی با گرامیداشت تقارن هفته دفاع مقدس با آغاز سال تحصیلی جدید افزود: برای انتقال و اشاعه فرهنگ دفاع مقدس در میان نسل جوان به خصوص دانش آموزان، با هماهنگیهای صورت گرفته، برنامه های متعددی در سطح مدارس شهرستان دماوند اجرا می شود.

این مسئول گفت: هر روز از هفته دفاع مقدس که با شعار خاصی نام گرفته است دارای برنامه های متنوع است که مردم دماوند از 31 شهریور شاهد آن خواهند بود.

اعلام برنامه های هفته دفاع مقدس دماوند

وی ادامه داد: در نخستین روز از هفته دفاع مقدس در 31 شهریور ماه که به روز شهدا اختصاص دارد، با شعار "مظهر قدرت ایران شهدا هستند"، برنامه‏هایی نظیر رژه نیروهای نظامی، انتظامی و بسیج، آذین ‏بندی اماکن، حوزه‏ها و پایگاههای بسیج، برپایی نمایشگاه دفاع مقدس در حوزه‏های دو، شش و دانش ‏آموزی رودهن، ایستگاه صلواتی در حوزه دو، مسابقه فرهنگی در حوزه دانش‏آموزی، اعزام سخنران از کانون بسیج فرهنگیان برای سخنرانی در روز بازگشایی مدارس و غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا ترتیب داده شده است.

طایفه خانی عنوان کرد: در روز دوم این هفته که به نام نماز و جهاد منقش بوده و با شعار "نماز جمعه سنگر است" متبرک شده، برنامه‏هایی همچون شرکت سازمان یافته بسیجیان در نمازهای جمعه سطح شهرستان و برپایی ایستگاه صلواتی در این مراسم است.

وی ادامه داد: همچنین برپایی مسابقه دوچرخه ‏سواری "از مسجد تا مسجد" حوزه پنج، تور ایست و بازرسی در حوزه شش، نشست سیاسی فرهنگی پایگاه مهرآباد، مراسم شبی با رزمندگان در مسجد جامع سربندان و همایش سیاسی نهضت روشنگری پایگاه جیلارد از برنامه های روز دوم هفته دفاع مقدس در دماوند است.

از یادمان شهدای کیلان پرده برداری می شود

فرمانده سپاه ناحیه دماوند اظهارداشت: در سومین روز از هفته دفاع مقدس با شعار "بصیرت، قطب نمای حرکت صحیح است"

از یادمان شهدای کیلان پرده برداری می شود و یادواره شهدای آبسرد نیز برگزار خواهد شد.

وی افزود: علاوه بر برنامه های یاد شده، آیین شهادت امام صادق(ع)، خاطره گویی در دبیرستان البرز رودهن، برگزاری یادواره شهدا، برگزاری مسابقات فرهنگی، نشست فرهنگی- سیاسی، مراسم لحظاتی ماندگار با شهدای آئینه ‏ورزان و همایش فرهنگی سیاسی نهضت روشنگری در پایگاه شهید کاظمی ازدیگر برنامه های روز سوم هفته دفاع مقدس است.

این مسئول یادآور شد: در روز چهارم با عنوان سربازی و حماسه دفاع مقدس و شعار "سرباز زینت کشور است" با برنامه‏هایی نظیر دیدار با امام جمعه شهرهای پردیس، بومهن، رودهن و آبعلی، مقاله‏خوانی در سطح مدارس دماوند، مسابقه پیام کوتاه در آبسرد، اجرای صبحگاه مشترک واحدهای مقاومت دانش ‏آموزی آبسرد، برپایی نمایشگاه عکس حجاب، نشست فرهنگی سیاسی، تجلیل از رزمندگان دفاع مقدس و شبی با مردان آسمانی در پایگاه امام حسن مجتبی(ع) تداوم خواهد یافت.

برپایی صبحگاه مشترک و برنامه های ورزشی دفاع مقدس

وی اضافه کرد: روز پنجم از هفته دفاع مقدس با شعار "مملکت، مملکت جهاد فی سبیل الله است"، با برنامه‏هایی همچون صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی در سپاه، همایش بصیرت در شهرک سپاه، مسابقه دو میدانی در شهرداری کیلان، برگزاری مسابقات پینت بال، بزرگداشت هفته دفاع مقدس در مهرآباد و کریتون، مسابقه تیراندازی با تفنگ بادی و کوهنوردی کانون بسیج فرهنگیان همراه خواهد شد.

طایفه خانی گفت: برنامه‏های روز ششم با نام ولایت فقیه و دفاع مقدس و شعار "پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت آسیبی نرسد" شامل برنامه ‏های مسابقه فرهنگی و ورزشی، نشست فرهنگی سیاسی حوزه دانش ‏آموزی دماوند، نشست سیاسی، میدان تیر بسیج ادارات، اصناف و مدیران، برپایی ایستگاه صلواتی، همایش و گردهمایی رزمندگان و بسیجیان شهرستان در مسجد جامع، همایش شب خاطره و مسابقات دو و میدانی مزار تا مزار خواهد بود.

وی افزود: در روز پایانی هفته دفاع مقدس نیز که با عنوان خانواده و دفاع مقدس و شعار "مردان ما مرهون شجاعت شما زنان شیردل هستند" نیز با برنامه هایی نظیر مسابقات ورزشی، همایش دفاع مقدس و ولادت حضرت معصومه(س)، مراسم شامگاه یاد یاران، همایش شورای حوزه یک، گردهمایی رزمندگان حوزه دو، برگزاری شب خاطره و همایش علمی و فرهنگی همراه خواهد بود.