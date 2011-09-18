آخرین وضعیت دارو در کشور بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اصغر حسنی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اعلام این خبر گفت: در این جلسه آخرین وضعیت تولید دارو در کشور و واردات داروهای خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.
وی افزود: قرار است در این جلسه گزارش مفصلی در خصوص وضعیت دارو در کشور ارائه شود و نمایندگان نیز سئوالات خود را مطرح کنند.
آخرین وضعیت تولید داروی کشور در جلسه روز یکشنبه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و با حضور رئیس سازمان غذا و دارو بررسی می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اصغر حسنی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اعلام این خبر گفت: در این جلسه آخرین وضعیت تولید دارو در کشور و واردات داروهای خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.
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