آخرین وضعیت دارو در کشور بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اصغر حسنی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اعلام این خبر گفت: در این جلسه آخرین وضعیت تولید دارو در کشور و واردات داروهای خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.



وی افزود: قرار است در این جلسه گزارش مفصلی در خصوص وضعیت دارو در کشور ارائه شود و نمایندگان نیز سئوالات خود را مطرح کنند.