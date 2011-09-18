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۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۳۰

با حضور معاون وزیر بهداشت؛

آخرین وضعیت دارو در کشور بررسی می شود

آخرین وضعیت دارو در کشور بررسی می شود

آخرین وضعیت تولید داروی کشور در جلسه روز یکشنبه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و با حضور رئیس سازمان غذا و دارو بررسی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اصغر حسنی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اعلام این خبر گفت: در این جلسه آخرین وضعیت تولید دارو در کشور و واردات داروهای خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.
 
وی افزود: قرار است در این جلسه گزارش مفصلی در خصوص وضعیت دارو در کشور ارائه شود و نمایندگان نیز سئوالات خود را مطرح کنند.

کد مطلب 1410975

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