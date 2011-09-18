اعلام آمادگی ذوب آهن اصفهان برای تولید ریل

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی صاحب‌محمدی در حاشیه مراسم بهره‌برداری از 20 دستگاه لوکوموتیو و 22 دستگاه واگن مسافری با بیان اینکه تاکنون کارخانه‌ای که بتواند لکوموتیو بسازد نداشته ایم اما واگن‌سازی پارس تجربه مونتاژ لکوموتیوهای آلستوم را داشته است، گفت:‌ با هماهنگی بخش خصوصی مقرر شده است که واگن‌سازی پارس با کشور صاحب تکنولوژی وارد مذاکره شود و از سویی بخش خصوصی قرارداد می‌بندد تا دانش فنی به کارخانه سازنده منتقل شود.

مدیرعامل شرکت راه آهن به قرارداد با شرکت مپنا اشاره کرد و افزود: براساس این قرارداد، 150 لکوموتیو زیمنس وارد می‌شود که 30 دستگاه آنها وارداتی و 120 دستگاه دیگر در داخل کشور به تولید می شوند، ضمن اینکه تا پایان قرارداد شرکت مپنا با شرکت آلمانی حدود 50 درصد از لکوموتیو ها در داخل کشور تولید خواهند شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود:‌ در مورد قراردادهای جدید، بخش خصوصی با لحاظ شرایط موجود بازار پیشنهاد خود را اعلام می‌کند و ما پس از بررسی در صورتی که به صرفه باشد قرارداد را منعقد می‌کنیم.

وی با بیان اینکه دیگر ناوگانی خریداری نمی شود، گفت:‌ کل بخش مسافری به بخش خصوصی واگذار شده و اگر بخش خصوصی واگن مسافری بیاورد تابع شرایط بازار است که اولویت ما در این خصوص داخل کشور است.

صاحب‌محمدی با بیان اینکه برای تهیه ناوگان مسافری تا زمانی که ظرفیت کارخانه‌های داخلی اشباع نشود امکان خرید واگن از خارج وجود نخواهد داشت، اظهار داشت: مناقصه‌ای برای برقی کردن مسیر تهران مشهد برگزار شد که مکانیزم آن فاینانس با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.

وی افزود:‌ درباره برقی کردن این مسیر اخیرا مذاکره‌ای برای انجام پروژه با روش BOT انجام داده‌ایم که هر یک از این دو روش که زودتر به نیتجه برسد، اقدام می‌کنیم. براساس نظر ما، روش BOTمناسب‌تر است، زیرا سرمایه گذاری و بهره‌برداری بر عهده بخش خصوصی خواهد بود.

صاحب‌محمدی درباره تولید ریل گفت:‌ برای تولید ریل ذوب‌آهن اصفهان اعلام آمادگی کرده است که خط تولید راه بیندازد و ما استقبال می‌کنیم که این امر محقق شود؛ هر مقدار تولید که انجام دهند ضمانت خرید به آن‌ها می‌دهیم اما نمی‌توانیم پول راه اندازی خط تولید را پرداخت کنیم.