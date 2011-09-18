یکی از بهترین و بالاترین هنرهای مردم کرمانشاه مقاومت بود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید شاهآبادی صبح یکشنبه در مراسم افتتاحیه هفته فرهنگی استان کرمانشاه در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران، اظهارداشت: ششمین هفته فرهنگی با همکاری اداره کل ارشاد استان کرمانشاه و حمایتهای استاندار این استان برگزار میشود.
وی افزود: در معاونت امور هنری کارهای مختلفی در این سالها آغاز شده اما ایده برگزاری هفتههای هنر، ایدهای است که نه تنها ظرفیتهای هنر استان را برای مردم استانها نمایان میکند بلکه برای مردم تهران نیز فضایی به وجود میآورد که با هنرهای دیگر استانها آشنا شوند.
معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: استان کرمانشاه از ظرفیتهای هنری و توانمندیهای متنوعی برخوردار است و یکی از این بهترین و بالاترین هنرها، مقاومت است.
وی با بیان اینکه مردم استان کرمانشاه به جوانمردی و پهلوانی شناخته میشوند، افزود: مردم کرمانشاه در دوران هشت سال دفاع مقدس هنر خود را به نمایش گذاشتند و ما اکنون وام دار تلاش مردمی هستیم که مرزهای ایران را در برابر دشمن حفظ کردند.
شاهآبادی، برگزاری هفته فرهنگی را فرصتی برای گردهمایی کرمانشاهیهای مقیم پایتخت خواند و گفت: فرهنگ این استان دارای ظرفیتهای فراوان در رشتههای مختلف هنری، موسیقی، هنرهای تجسمی و نمایشی است که باید با اندیشه ایرانی و تفکر اسلامی از فرهنگ غنی خود بهره بریم.
وی تاکید کرد: تلاش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کنار هم قرار دادن هنرمندان استانها و استفاده از داشتههای فرهنگی مختلف آنهاست.
معاون وزیر ارشاد راه مقابله با جنگ نرم را استفاده از ظرفیتهای هنری کشور دانست و افزود: در حوزه هنر به جای وارد کردن هنر بیگانه، باید صادر کننده باشیم و برگزاری هفتههای فرهنگی به طور قطع با برقراری ارتباطات لازم بین غرفهها و هنرمندان استانها، آثار جدید و تلفیقی از اندیشههای بومی و ایرانی تولید میشود.
نظر شما