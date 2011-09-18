لبریز شدن صبر مردم بحرین دودمان آل خلیفه را بر باد می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه نهرین نت در مطلبی درباره بحرین آورده است: بحرین آبستن حوادث جدیدی است و این با توجه به سرکوب شدید مردم بحرین از سوی نظامیان رژیم آل خلیفه و عربستان سعودی است.

این پایگاه می نویسد: تشیع کنندگان "احمد هاشم" از جوانان مبارز بحرینی پلاکاردهایی حمل می کردند که بر روی آن نوشته شده بود حمد(شیخ حمد بن عیسی پادشاه بحرین) باید سرنگون شود و شعارهای آنها نیز مضمون مشابه داشت. در حالی که در اوایل قیام مردم بحرین در 14 فوریه به ندرت این شعار سر داده می شد، اما هم اکنون شعاری رایج تبدیل شده است.

یکی از انقلابیون بحرینی که نامش را فاش نکرد، گفت: جوانان بحرینی اخیرا به رویارویی با دستگاههای سرکوبگر روی آورده اند و حدود دو هفته قبل در "النویدرات" به سوی سرکوبگران حمله کردند و آنها پا به فرار گذاشتند و سلاحهای خود را برجای گذاشتند.

وی افزود: جوانان با سنگ به آنها حمله کرده اند زیرا هنوز تصمیمی برای به کارگیری سلاح گرفته نشده و تنها اقدام آنها به کارگیری بمبهای گازی و پرتاب آن به سوی نیروهای امنیتی است.

این مبارز بحرینی بیان کرد: به امام حسین (ع) سرور شهیدان قسم می خورم اگر فشار رهبران دینی و سیاسی نبود جوانان بحرینی ظرف 24 ساعت همه مراکز دولتی را تصرف و رژیم را ساقط می کردند.

پایگاه فوق در ادامه ذکر کرد: غربی ها هم به این باور رسیده اند که باید با موضوع بحرین واقع بینانه تر برخورد کرد و به کارگیری راه حل امنیتی صرف تبعات خطرناکی را به دنبال دارد زیرا جوانان بحرینی شاهد تسخیر سفارت اسرائیل در قاهره بوده اند و مشاهده کرده اند که جوانان ریز و درشت در جنگ شرکت می کنند و بحرین در آستانه انفجاری بزرگ است که نیروهای عربستانی و سپر جزیره قادر به مهار آن نخواهد بود.