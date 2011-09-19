سرهنگ محسن خانچرلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پلیس با ابزار شنود بر اساس قانون برخورد می کند و خرید و فروش این وسیله جرم محسوب می شود. با افرادی که اقدام به خرید و فروش این وسیله به صورت مشهود می کنند برخورد می شود و علاوه بر توقیف وسیله مورد نظر به مراجعه قضائی معرفی می شوند.

وی ادامه داد: پلیس پیشگیری با جرم مشهود برخورد می کند و اگر این وسیله در مکانهای خصوصی رد و بدل شود پلیسهای تخصصی پس از حکم قضائی با آن برخورد می کنند.

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت افزود: دستگاههای کشف شده به عنوان کالای ممنوعه و قاچاق در اختیار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار می گیرد.