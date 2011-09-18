مخازن نفتی جدید در بندر خلیج فارس احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اله مراد عفیفی پور عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در سال جهاد اقتصادی و با هدف استفاده بیشتر از بازار سوخت رسانی در منطقه خلیج فارس و بهره گیری از زمینه های صادراتی فرآورده های نفتی 285 هزار مترمکعب مخزن نفتی در بندر خلیج فارس احداث می شود.

وی اعتبار اجرای این طرحها را بیش از یک هزار میلیارد ریال عنوان کرد.

عفیفی پورعنوان کرد: از سال 83 تاکنون 33 مخزن نفتی با ظرفیتی معادل 500 هزار مترمکعب و با سرمایه گذاری یک هزار و 800میلیارد ریال ساخته شده است.

وی در عین حال پیش بینی کرد در برنامه پنجم توسعه بیش از 9 هزار و 300 میلیارد ریال سرمایه گذاری در این بندر انجام شود.

عفیفی پور به عملکرد این بندر در سال 90 اشاره کرد و اضافه کرد: در پنج ماهه گذشته 740 هزار تن انواع مواد نفتی از این بندر صادر شد و همچنین 815 هزار تن سوخت رسانی به کشتیها انجام گرفت که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 10 درصدی افزایش نشان می دهد.

معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، توسعه اشتغال پایدار، استفاده بیشتر از ظرفیت سوخت رسانی منطقه خلیج فارس و خدمات دهی بیشتر به کشتی را از جمله مهمترین اهداف راه اندازی مخازن جدید نفتی در این بندر عنوان کرد.

وی به دیگر برنامه های در دست اقدام در این بندر اشاره کرد و افزود: احداث شانتینگ یارد ریلی و همچنین اسکله 20 هزار تنی از جمله مهمترین برنامه های در دست اقدام در این بندر مهم کشور به شمار می رود.