نشست تخصصی " تجزیه و تحلیل ساختار نقاشی " در گیلان برگزار می شود

مهدیه دلشاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری گیلان این نشست را با موضوع " تجزیه و تحلیل ساختار نقاشی " ساعت 17.30 روز 29 شهریور ماه جاری در سالن اجتماعات حوزه هنری گیلان برگزار می کند.

وی اظهارداشت: در این نشست " رشید غلامی پور " از اساتید دانشگاه حضور خواهند یافت و مباحثی را پیرامون موضوع مورد نظر مطرح خواهد کرد.

مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری گیلان گفت: در نشست های تخصصی واحد هنرهای تجسمی که در سه شنبه آخرهر ماه برگزار می شود، موضوعات مختلف هنری با حضور اساتید، دانشجویان و هنرمندان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

وی ادامه داد: رشید غلامی پور متولد سال 1350 شهرستان لنگرود دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد دررشته نقاشی است.

تدریس در دانشگاه گیلان، مدیر گروه رشته نقاشی و گرافیک دانشگاه جامع علمی و کاربردی واحد فرهنگ و هنر استان گیلان، عضو موسسه هنری تجسمی ایران از سال 1382 از سوابق هنری وی محسوب می شود.

همچنین رشید غلامی پور مسئول آموزشگاه هنری تجسمی طرح و رنگ شهرستان لنگرود است و تاکنون نمایشگاه های مختلف انفرادی و گروهی را نیز درسطح استان و کشور دایرکرده است.

نشست تخصصی هنرمندان تجسمی به صورت ماهیانه سه شنبه آخرهرماه با موضوعات مختلف هنری در سالن اجتماعات حوزه هنری گیلان برگزار می شود و حضور برای علاقه مندان آزاد است.