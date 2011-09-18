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۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۴۸

نشست تخصصی " تجزیه و تحلیل ساختار نقاشی " در گیلان برگزار می شود

نشست تخصصی " تجزیه و تحلیل ساختار نقاشی " در گیلان برگزار می شود

رشت - خبرگزاری مهر: مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری گیلان از برگزاری نشست تخصصی ماهیانه هنرمندان تجسمی با موضوع "تجزیه و تحلیل ساختار نقاشی" در رشت خبر داد.

مهدیه دلشاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری گیلان این نشست را با موضوع " تجزیه و تحلیل  ساختار  نقاشی " ساعت 17.30 روز 29  شهریور ماه جاری در سالن اجتماعات حوزه هنری گیلان برگزار می کند. 

 وی اظهارداشت: در این نشست " رشید غلامی پور " از اساتید دانشگاه حضور خواهند یافت و مباحثی را پیرامون موضوع مورد نظر مطرح خواهد کرد.
 
مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری گیلان گفت: در نشست های تخصصی واحد هنرهای تجسمی که در سه شنبه آخرهر ماه برگزار می شود، موضوعات مختلف هنری با حضور اساتید، دانشجویان و هنرمندان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
 
وی ادامه داد: رشید غلامی پور متولد سال 1350 شهرستان لنگرود دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد دررشته نقاشی  است.
 
تدریس در دانشگاه گیلان، مدیر گروه رشته نقاشی و گرافیک دانشگاه جامع علمی و کاربردی واحد  فرهنگ و هنر استان گیلان، عضو موسسه هنری تجسمی ایران از سال 1382 از سوابق هنری وی محسوب می شود.
 
همچنین رشید غلامی پور مسئول آموزشگاه هنری تجسمی طرح و رنگ شهرستان لنگرود است و تاکنون نمایشگاه های مختلف انفرادی و گروهی را نیز درسطح استان و کشور دایرکرده است.
 
 نشست تخصصی هنرمندان تجسمی به صورت ماهیانه سه شنبه آخرهرماه با موضوعات مختلف هنری در سالن اجتماعات حوزه هنری گیلان برگزار می شود و حضور برای علاقه مندان آزاد است.
کد مطلب 1410995

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