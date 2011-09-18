به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد تقی صباغی ظهر یکشنبه در همایش نقش رسانه های داخلی در مقابله با جنگ نرم و سرد دشمن در سالن اجتماعات جهاد کشاورزی مازندران افزود: هم اکنون 50 شبکه تلویزیونی به صورت مستقیم علیه ایران برنامه سازی می کنند و هدف اصلی آنان از این اقدام، حذف ولایت پذیری و اعتقادات ملت است.

وی اظهار داشت: اعتقادات و ارزشهای اسلامی ملت ایران بوده که این کشور را در تمامی عرصه های جهانی سربلند جلوه داده است.

نماینده ولی فقیه در بسیج کارمندان با اشاره به اینکه تولید اخبار امری مقدس بوده و سبب جاودانگی یک جامعه متعالی می شود، تصریح کرد: دشمنان از طریق جنگ رسانه ای به دنبال ایجاد هجمه فرهنگی در کشور هستند.

صباغی با بیان اینکه گروه انحرافی با اهداف شوم خود به دنبال جدایی ملت از ولایت فقیه است، اظهار داشت: این تصور واهی جریان انحرافی با حمیت و پایداری ملت ایران نسبت به ارزشها، سست و بی اساس است.

وی با اشاره به اینکه ولی فقیه در هر عصری مسئول امور اسلام است، افزود: ماندگاری شیعه به واسطه اطلاعت مومنان از ولایت در طول ادوار تاریخی بوده است.

این مسئول سازمان بسیج مستضعفان با بیان اینکه رسانه ها باید ظرفیت سنجی را از ملزومات کارکردهای خود بدانند، اظهار داشت: همکاری با سپاهیان ولایت از طریق رسانه ها تقویت شود.

وی با تاکید بر اینکه اخبار تولیدی رسانه ها باید سبب سوق دادن جامعه به سمت خدامحوری باشد، افزود: مساجد، معنویت و ارزشها سبب تقویت جنگ شده است.

وی بیان داشت: دلبستگی و پیوستگی مردم به علمای متعهد، سبب پیروزی ملت ایران در جنگ شده است.

صباغی در ادامه با بیان اینکه جریان انحرافی محصول و ادامه دهنده فتنه 88 بوده است، اظهار داشت: متاسفانه اکثر بزرگان به زمین خورده توسط اطرافیان خود شکست خوردند.

نماینده ولی فقیه در بسیج کارمندان با اشاره به اینکه جنگ نرم دشمن علیه کشورهای دوستدار ولایت پایان ناپذیر است، اظهار داشت: تهاجم عظیمی بر ضد اعتقادات مردم در جریان است که باید خود را آماده کنیم.

وی با ذکر این نکته که تشکیل گروه هایی نظیر فتنه و انحرافی برنامه دشمن برای تضعیف نظام اسلامی ایران بوده و خواهد بو، تصریح کرد: ملت ایران بار دیگر سرافرازانه جریان انحرافی را در کشور منکوب و در پاسداری و تبعیت از رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب، استوار خواهد ماند.

صباغی افزود: رهبری بر عزت مومنان پس از امام راحل(ره) افزوده و خردمندانه نقش های شوم دشمن را این سید حسینی، خنثی کردند.

وی بیان داشت: افرادی که تضعیف ولایت را در سرمی پرورانند باید بدانند که حج، نماز و آداب اسلامی آنان مقبول حضرت احدیت نخواهد بود.