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۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۱۱

رحیمی:

800 تن آسفالت روزانه در معابر کرمانشاه ریخته می‌شود

800 تن آسفالت روزانه در معابر کرمانشاه ریخته می‌شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: سرپرست شهرداری کرمانشاه گفت: روزانه بیش از 800 تن آسفالت برای روکش معابر و عملیات آسفالت‌ریزی در سطح شهر کرمانشاه ریخته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر رحیمی اظهارداشت: با توجه به وقفه‌ای که در گذشته درباره عملیات آسفالت معابر شهر کرمانشاه به وجود آمده بود، تلاش مجموعه شهرداری جبران زمان از دسته رفته در راس کار قرارگرفت به طوریکه هم‌اکنون به صورت شبانه‌روزی این موضوع با جدیت در حال انجام است.

وی با بیان اینکه در شهریور ماه جاری بیش از 13 هزارتن آسفالت‌ریزی در شهر انجام شده، بیان کرد: این میزان حجم آسفالت‌ریزی بیانگر عزم جدی برای جبران زمان از دست رفته در ماه‌های ابتدایی امسال بوده است.

به گفته رحیمی از ابتدای امسال تاکنون 40هزار تن آسفالت در سطح شهر کرمانشاه پخش شده است.

سرپرست شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: هم‌اکنون با همکاری بخش خصوصی سه گروه به صورت شبانه‌روزی در حال فعالیت هستند که امیدواریم شرایط آب و هوایی به گونه‌ای باشد که این روند در کمال دقت، صحت و سلامت برای رفاه حال شهروندان ادامه یابد.
 

کد مطلب 1411001

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