10هزار نفر در طرح مشاغل خانگی کرمانشاه ثبت نام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، دادوش هاشمی استاندار کرمانشاه با اعلام خبر فوق افزود: خوشبختانه در طرح مشاغل خانگی تاکنون 10هزار نفر ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد 9 هزار و 694نفر مستقل و 299 نفر تحت عنوان پشتیبان هستند.

وی تاکید کرد: تاکنون هزار و 616 مجوز در بخش مستقل و 63 مجوز برای پشتیبانان صادر شده است.

استاندارکرمانشاه ادامه داد: جهاد کشاورزی با صدور 733 مجوز بازرگانی با 366 مجوز میراث فرهنگی با 355مجوز و فنی و حرفه‌ای با 162مجوز به ترتیب بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند که در مجموع 559 نفر به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.

وی تاکید کرد: در بخش پشتیبان فنی و حرفه‌ای با 44مجوز، میراث فرهنگی با 10مجوز، جهاد کشاورزی با 7مجوز و بازرگانی با 2 مجوز بیشترین سهم را در صدور مجوز به خود اختصاص داده اند. همچنین از 63 طرح پشتیبان نیز 16 طرح به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.

هاشمی در پایان گفت: ادارات کل بهزیستی با 327شغل، آب و فاضلاب شهری با 584 شغل آب و فاضلاب روستایی با 484 شغل، بنیاد شهید و امور ایثارگران با 507 شغل بیش از صد درصد سهمیه اشتغال خود را کامل کرده‌اند.