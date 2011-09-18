ارائه خدمات الکترونیک به مردم از اولویت های شرکت نفت است

مرتضی عابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: الکترونیکی کردن خدمات دولتی در بندهای مختلف سیاست ابلاغی رهبر معظم انقلاب در باب مسائل اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری مورد تأکید قرار گرفته است.

وی گفت: در این راستا، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و به طبع آن منطقه زاهدان به دنبال خارج شدن از فعالیت کاغذی و برقراری تعامل الکترونیکی و ارائه خدمات الکترونیک به مردم است.

وی نقطه هدف تحقق دولت الکترونیک را تراکنش عنوان کرد و افزود: باید به نقطه ‌ای برسیم که مردم دیگر به ادارات مراجعه نکرده و مراجعات فقط سیستمی باشد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان کم شدن مراجعات مردمی و در نتیجه صرفه‌جویی در انرژی، هزینه‌ ها و کم شدن فساد را از ثمرات این خدمت دانست.

وی با اشاره به ارائه خدمات الکترونیکی توسط منطقه نفتی زاهدان، افزود: راه ‌اندازی کامل سامانه درخواست فرآورده ‌های نفتی با هدف تحقق دولت الکترونیک و مدیریت متمرکز بر نحوه درخواست و تعیین سهمیه مشتریان یکی از مهم ‌ترین برنامه‌ های شرکت نفت است.

عابدینی اظهار داشت: تجهیز 100 درصدی تلمبه ها و نازل های جایگاه های عرضه سوخت به سامانه هوشمند و نصب بردهای چند نرخی از جمله خدمات برای رفاه مردم است که اجرا شد.

وی گفت: همچنین تجهیز 100 درصدی جایگاه‌ ها به سامانه پرداخت الکترونیک و 64 درصد آنها به سامانه کیف پول الکترونیک با هدف تحقق دولت الکترونیک از دیگر تلاش‌ های این شرکت برای رفاه عمومی بود.

وی افزود: تولید 11 نرم افزار کنترلی توسط کارشناسان خدمات رایانه منطقه با هدف تحقق دولت الکترونیک و مدیریت متمرکز بر توزیع فرآورده‌ های نفتی نیز گواهی دیگر بر حرکت منطقه نفتی زاهدان در راستای اهداف دولت الکترونیک است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان با اشاره به صدور حواله سوخت به صورت اینترنتی بیان داشت: به منظور افزایش رفاه و آسایش مردم، برای نخستین بار در سطح کشور در اقدامی تازه، منطقه نفتی زاهدان از هفته دولت امسال خدمات صدور حواله را اینترنتی ارائه می ‌دهد.

وی گفت: در این طرح که به منظور سهولت در امر خرید فرآورده‌ های نفتی اجرا شد، شهروندان بدون مراجعه حضوری به نواحی شرکت نفت، تمامی امور شامل ثبت ‌نام، تشکیل و تکمیل پرونده، درخواست فرآورده و ثبت تقاضای حواله جز را از طریق اینترنت و تنها در پیشخوان‌ های دولت الکترونیک انجام می ‌دهند.

وی افزود: حواله درخواست شده پس از تایید اولیه در پیشخوان دولت به سامانه هوشمند شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زاهدان ارسال شده و درخواست پس از تایید نهایی به نزدیک ‌ترین فروشندگی توزیع ارسال می ‌شود.

عابدینی اظهار داشت: پس از تایید درخواست حواله سیستم اتوماتیک به همان شماره تلفن همراهی که متقاضی در فرم نوشته پیامک می ‌زند و فرد می ‌تواند با مراجعه فروشندگی مشخص شده سهیمه سوخت مورد نیاز خود را دریافت کند.

وی گفت: این طرح با هدف تکریم و رفاه حال شهروندان، کاهش هزینه‌ های ایاب و ذهاب و توسعه خدمات الکترونیک قابل انجام توسط دفاتر پیشخوان خدمات دولت در منطقه زاهدان برای نخستین بار در سطح کشور اجرایی شده است.

وی افزود: با آغاز هفته دولت، این طرح در شهرهای میرجاوه، زاهدان، هیرمند و لوتک منطقه سیستان آغاز شد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان بیان داشت: 40 هزار مصرف کننده جز فرآورده‌ های نفتی منطقه زاهدان بوده که برای دریافت سهمیه سوخت خود مجبور بودند به نواحی شرکت در زاهدان، زابل، خاش و سراوان مراجعه کنند.

وی گفت: امید است این طرح بتواند مرحله آزمایشی خود را به بهترین شکل پشت سر گذاشته و دغدغه مردم را روز به روز کاهش دهد.

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان با 45 جایگاه عرضه سوخت، وظیفه تامین سوخت نواحی مرکزی (زاهدان)، زابل، خاش و سراوان در سیستان و بلوچستان را بر عهده دارد.