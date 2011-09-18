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۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۳۹

ارشاد منش خبر داد:

واگذاری طرح هادی به استانداری ها/جذب 4000 میلیارد تومان اوراق مشارکت

واگذاری طرح هادی به استانداری ها/جذب 4000 میلیارد تومان اوراق مشارکت

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور گفت: مقرر شده اجرای طرح هادی از بنیاد مسکن به استانداری ها منتقل شود که در صورت تصویب هیئت دولت اجرایی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا ارشاد منش ظهر یکشنبه در همایش شهرداران آذربایجان شرقی گفت: در سال گذشته از پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت  بیش از چهار هزار اوراق توسط شهرداریها جذب شده است.

وی افزود: سال گذشته هزار و 200 دستگاه اتوبوس بین شهرداری های کشور توزیع شده است و امسال نیز هزینه خریداری دو هزار اتوبوس از محل ستاد هدفمندسازی یارانه ها و بسته حمایتی حمل و نقل پس از تائید هیئت دولت تامین می شود.

ارشادمنش افزود: امسال شهرداری ها خود با توجه به نیازها و آب و هوای متفاوت مناطق اقدام به خریداری اتوبوس های شهری مطابق با شرایط جوی شهرشان می کنند.

رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها یادآور شد: شهرداری ها و دهیاری ها باید از محل درآمد مالیات و عوارض شهرداری خودکفا شوند که در این راستا اتاق فکر و تعاونی های دهیاری ها برای خودکفایی آنها تشکیل شده است.

وی ضمن اشاره به افزایش میزان عوارض شهرداری، گفت: امسال قیر یارانه ای در کشور وجود ندارد و شهرداران باید با استقاده از محل افزایش درآمد عوارض اقدام به خرید قیر مورد نیاز خود کنند.

معاون عمرانی وزیر کشور اضافه کرد: سال گذشته به طور متوسط 11.5 میلیون تومان سرانه کمک دولت به دهیاری های کشور بوده است.

وی با بیان اینکه اعتبار خرید واگن و تامین کمبود تجهیزات برای کلانشهرهایی که مترو دارند در نظر گرفته شده است، گفت: تبریز سال گذشته 30 میلیارد تومان پرداختی داشته و امیدواریم امسال نیز بتواند از این فرصت استفاده کند.

حمیدرضا ارشاد منش اضافه کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون 300 میلیارد تومان دریافتی خزانه کشور از محل جرایم رانندگی بوده است و 60 درصد آن سهم شهرداریها و دهیاری هاست که به نسبت 70 - 30 تقسیم خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به برگزاری آزمون استخدامی شهرداریهای چهار استان در مرحله اول اجرای این طرح گفت: این آزمون با نظارت سازمان سنجش برگزار می شود و سعی شده با مدیریت اصولی اولویتها به درستی اجرا شود.

ارشاد منش با تاکید بر اینکه این طرح تا پایان دولت دهم در تمامی استانها اجرا خواهد شد، اضافه کرد: مجوز جذب 790 نفر نیروی جدید در شهرداریهای آذربایجان شرقی صادر شده است.

کد مطلب 1411020

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