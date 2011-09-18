واگذاری طرح هادی به استانداری ها/جذب 4000 میلیارد تومان اوراق مشارکت

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا ارشاد منش ظهر یکشنبه در همایش شهرداران آذربایجان شرقی گفت: در سال گذشته از پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت بیش از چهار هزار اوراق توسط شهرداریها جذب شده است.

وی افزود: سال گذشته هزار و 200 دستگاه اتوبوس بین شهرداری های کشور توزیع شده است و امسال نیز هزینه خریداری دو هزار اتوبوس از محل ستاد هدفمندسازی یارانه ها و بسته حمایتی حمل و نقل پس از تائید هیئت دولت تامین می شود.

ارشادمنش افزود: امسال شهرداری ها خود با توجه به نیازها و آب و هوای متفاوت مناطق اقدام به خریداری اتوبوس های شهری مطابق با شرایط جوی شهرشان می کنند.

رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها یادآور شد: شهرداری ها و دهیاری ها باید از محل درآمد مالیات و عوارض شهرداری خودکفا شوند که در این راستا اتاق فکر و تعاونی های دهیاری ها برای خودکفایی آنها تشکیل شده است.

وی ضمن اشاره به افزایش میزان عوارض شهرداری، گفت: امسال قیر یارانه ای در کشور وجود ندارد و شهرداران باید با استقاده از محل افزایش درآمد عوارض اقدام به خرید قیر مورد نیاز خود کنند.

معاون عمرانی وزیر کشور اضافه کرد: سال گذشته به طور متوسط 11.5 میلیون تومان سرانه کمک دولت به دهیاری های کشور بوده است.

وی با بیان اینکه اعتبار خرید واگن و تامین کمبود تجهیزات برای کلانشهرهایی که مترو دارند در نظر گرفته شده است، گفت: تبریز سال گذشته 30 میلیارد تومان پرداختی داشته و امیدواریم امسال نیز بتواند از این فرصت استفاده کند.

حمیدرضا ارشاد منش اضافه کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون 300 میلیارد تومان دریافتی خزانه کشور از محل جرایم رانندگی بوده است و 60 درصد آن سهم شهرداریها و دهیاری هاست که به نسبت 70 - 30 تقسیم خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به برگزاری آزمون استخدامی شهرداریهای چهار استان در مرحله اول اجرای این طرح گفت: این آزمون با نظارت سازمان سنجش برگزار می شود و سعی شده با مدیریت اصولی اولویتها به درستی اجرا شود.

ارشاد منش با تاکید بر اینکه این طرح تا پایان دولت دهم در تمامی استانها اجرا خواهد شد، اضافه کرد: مجوز جذب 790 نفر نیروی جدید در شهرداریهای آذربایجان شرقی صادر شده است.