به گزارش خبرنگار مهر، خولیو ولاسکو در آستانه برگزاری شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی آسیا در تهران امروز یکشنبه در نشست خبری در مورد آخرین وضعیت ملی پوشان کشورمان توضیح داد و به پرسش‌های مطرح شده از سوی خبرنگاران نیز پاسخ داد.

وی در آغاز صحبت‌های خود با مهم شمردن برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا گفت: نخستین بار است که فدراسیون والیبال ایران برگزاری چنین مسابقاتی را در ایران برنامه ریزی کرده است. بعضی ها فکر می‌کنند بازی کردن در خانه بهتر است چون همه چیز طبق میل پیش می‌رود اما این طور نیست چون دیدارهای خانگی فشار و استرس زیادی را به بازیکنان وارد می‌کند.

سرمربی تیم ملی والیبال با ابراز امیدواری از حضور تماشاگران در سالن محل برگزاری مسابقات ادامه داد: در دیدارهای خانگی همه انتظار برد دارند و همین موضوع تیم را تحت فشار قرار می‌دهد. این خیلی مهم است که موقعیت ایجاد کنیم که شرایط را برای پیروزی مهیا کند نه اینکه فقط بیاییم تا ببینیم چطور برنده می‌شویم. باید به برنده شدن تیم کمک کرد.

ولاسکو از وضعیت بازیکنان تیم ملی والیبال برای حضور در مسابقات ابراز رضایت کرد اما ضمن اشاره به مشکلاتی که در راستای آماده سازی آنها داشت یادآور شد که این مشکلات در مقاطعی واقعاً‌ آزار دهنده بودند.

وی گفت: تا پیش از ماه آگوست که همه بازیکنان را در اختیار نداشتیم بعد از این ماه بود که توانستیم با ترکیب کامل تمرین کنیم پیش از آن هم برخی بازیکنان آسیب دیده بودند. برخی مشکل سربازی داشتند و برخی مشکل پاسپورت. البته در حال حاضر هم حسام بخششی آسیب دیدگی جزیی دارد اما بقیه بازیکنان در سلامت به سر می‌برند.

وی با یادآوری برنامه‌های تیم ملی والیبال اظهار داشت: در مجموع موقعیت های خاصی را پشت سر گذاشتیم چون باید در لیگ جهانی هم شرکت می‌کردیم بعد از آن هم مسابقات مختلفی مانند ارتش‌های جهان، نظامیان جهان و باشگاه‌های آسیا را داشتیم با همه این دلایل تا مدت‌ها بدون ترکیب کامل تمرین کردیم اما در ماه گذشته با حضور در تورنمنت اسلوونی و اسلواکی تجربه خوبی کسب کردیم.

سرمربی تیم ملی والیبال با اشاره به برنامه ریزی مسابقات قهرمانی آسیا یادآور شد:‌ این برای نخستین بار است که قرار است در یک تورنمنت 5 بازی پشت سر هم انجام دهیم. معمولاً در رقابت‌های اروپایی و جهانی چنین مسئله‌ای وجود ندارد. خیلی تلاش کردیم تا بازیکنان را برای انجام بازی در این شرایط آماده کنیم.

وی با بیان اینکه در کنار ترکیب اصلی تیم، بازیکنان ذخیره را هم آماده کردیم تا در لحظات سخت از آنها استفاده کنیم، گفت: در کل بازی‌ها دو تعویض عمده داریم. زمانی که امیرحسینی به جلو می‌رود جای او را با مهدی مهدوی عوض می‌کنیم و یک بازیکن جایگزین می کنیم تا تیم حرکت قوی در زدن اسپک پیدا کند این تغییرات را در تمام تورنمنت‌ها هم انجام دادیم.

ولاسکو به یک نکته اشاره کرد و گفت: نکته مهم این است که بازیکنان نباید در هر بازی به فکر قهرمانی باشند باید در هر بازی به همان بازی فکر کنند اینکه بازیکن عصبی می‌شود طبیعی است اما آنها نباید بترسند. در این مورد و مسایل روحی و روانی هم با بازیکنان کار شده است.

وی در پایان صحبت‌های خود خاطرنشان کرد که همه از تیم ملی ایران انتظار برد دارند از یاد نبرند برای اینکه به آن حد بالا برسند باید اعتماد به نفس داشته باشند. ضمن اینکه در هر بازی به تیم مقابل احترام بگذارند.

سرمربی تیم والیبال پس از پایان صحبت‌های خود در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا تغییراتی که شما وعده داده بودید در صورت ایجاد آنها تیم ملی ایران می‌تواند موفق شود، ایجاد شده است، گفت: تیم ایران خصوصیات خوبی داشت اما من دوست داشتیم تغییرات بهتری داشته باشد. ما در تورنمنت اسلواکی و اسلوونی چند بار اسلواکی را شکست دادیم. در حالی که اسلواکی در مسابقات اروپا شرایط خیلی خوبی دارد. در کل این که وضعیت تیم ملی در هر بازی به شرایط آن بازی بستگی دارد. من مطمئن هستم اگر بازیکنان خوب کار کنند با کمک فدراسیون می‌توانیم به بالاترین حد برسیم.

وی ژاپن، کره جنوبی،‌ چین و استرالیا را حریفان اصلی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا معرفی کرد و گفت: هم زمان با حضور ایران در تورنمنت‌های اسلوونی و اسلواکی ژاپن در برزیل بود و خیلی سخت مشغول آماده سازی؛ این تیم رقیب نزدیکی است در عین حال چین، کره و استرالیا هم خطرناک هستند. این تیم ها حتی بازیکنان خود را به مسابقات باشگاه های آسیا اعزام نکردند.

ولاسکو با بیان اینکه ترکیب دلخواه خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا پیدا کرده‌ام، گفت: حتی موقعیت شش بازیکن ترکیب اصلی مشخص است.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا مشکل تیم ملی والیبال ایران در سرویس و دریافت برطرف شده است، تصریح کرد: اینکه بگویم کاملاً‌ برطرف شده سخت است البته روی دریافت خیلی کار کردیم و خیلی بهتر شدیم. برای سرویس و دریافت خوب به روحیه و اعتماد به نفس بالایی نیاز است ضمن اینکه این موضوع را مدام یادآور شدیم که اگر در جریان بازی دریافتی خوب انجام نشد باید آن را فراموش کرد و به فکر دریافت‌های دیگر بود.

"ولاسکو با والیبال ایران به کجا خواهد رسید"، سرمربی والیبال ایران در پاسخ به این سئوال گفت: ‌اولین هدف قهرمان شدن در آسیا، دوم اینکه به المپیک صعود کنیم و سوم اینکه وارد لیگ جهانی شویم و در این رقابت‌های معتبر جایگاهی ثابت پیدا کنیم نه اینکه فقط یک بار شرکت کنیم.

وی ادامه داد: والیبال ایران برای رسیدن به این نتایج فاکتورهای لازم مانند بازیکنان زیاد، لیگ مناسب و سالن را دارد فقط باید به باور هم برسیم ضمن اینکه حرکت کل والیبال ایران باید به سمت این اهداف باشد نه فقط تیم ملی.

سرمربی تیم والیبال ایران به اولین روزهای حضورش در ایران اشاره کرد و اظهار داشت: وقتی تصمیم گرفتم به ایران بیایم خیلی‌ها سعی کردند مانع شوند و گفتند به ایران نرو اما من اینجا را انتخاب کردم چون مشکل خیلی کشورها این است که بازیکن ندارند اما ایران به اندازه کافی بازیکن دارد. شاید ایران آخرین تیم من باشد به همین دلیل تلاش می‌کنم تا به همه اهداف برسم.

وی به دوران حضورش در ایتالیا و آرژانتین و نتایجی که با تیم‌های بانوان و مردان این کشورها به دست آورد، گفت: من در این کشورها هم با تیم مردان و هم زنان قهرمان شدم. در حالی که خیلی‌ها فکر نمی‌کردند بتوانیم این نتایج را کسب کنیم موقعیت الان والیبال شبیه همان زمان است. افراد کمی باور دارند که والیبال ایران می‌تواند موفق باشد. البته کار من در ایران به مراتب سخت تر از ایتالیا و آرژانتین است اما اینجا مربیانی هستند که به من کمک می کنند.

ولاسکو در مورد شش ماه حضورش در کنار تیم ملی ایران و کمبودهای احتمالی برای آماده سازی این تیم گفت: به واقع مواردی را دیدم که به خاطر آنها سورپرایز شدم مانند مشکل سربازی بازیکنان که برای اولین بار با آن مواجه شدم بازیکنی داشتیم که گفته می‌شد مشکلی ندارند اما موقع سفر معلوم می‌شد مشکل خروج از کشور دارند. البته برای سال بعد این مشکلات را حل می‌کنم چون از داورزنی خواسته ام بازیکنان جوانان را مجبور به رفتن سربازی کند تا در تیم ملی به مشکل برنخورد ضمن اینکه از این به بعد پاسپورت بازیکنان دعوت شده چک می‌شود و بعد از این که سازمان نظام وظیفه تایید کرد که برای خروج از کشور مشکلی ندارند در اردو حاضر می‌شوند.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه به نظر می‌رسد تیم ملی بازیکن پشت خط زن 100 درصدی ندارد، تاکید کرد: آرژانتین در کل تاریخ والیبال خود دو پشت خط زن تمام عیار داشت. وقتی در ایران کارم را شروع کردم محمد کاظم به خاطر مصدومیت اقدام به جراحی کرد و به همین دلیل مجبور به دعوت از بازارگرد شدم بعد بازیکنانی مانند صفایی، وادی و عندلیب را هم امتحان کردم وقتی لیگ ایران را دیدم باور کردم که امیر غفور یکی از بهترین پشت خط زن‌هاست.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران ادامه داد: این بازیکن شرایط خوبی دارد البته تا حدی به توان قدرتی بالاتری نیاز دارد. اما همین هم کافی است فقط امیدوارم پشت خط زن‌های تیم ملی در جریان مسابقات لیگ در ترکیب ثابت بازی کنند.

ولاسکو یادآور شد: والیبال ایران برای رسیدن به بالاترین سطح باید با تیم های خوب دنیا بازی کند بازیکنان از یک دیدار مقابل آنها نسبت به دو هفته تمرین مسایل بیشتری یاد می گیرند. بنابراین این موضوع و هماهنگ کردن برای دیدار با تیم های برتر دنیا به فدراسیون بستگی دار و این که باید کار دیپلماتیک سیاسی داشته باشد.

وی در مورد حضور "خوان" و رضا ابراهیمی در کادر فنی گفت: "خوان" از نظر تاکتیکی جزو مربیان برتر است. در جریان مسابقات او با ابراهیمی صحبت می کند و ابراهیمی صحبت ها را به بازیکنان منتقل می‌کند. چون اگر من بخواهم با انگلیسی با بازیکنان صحبت کنم همه متوجه آن خواهند شد اما زبان فارسی را فقط افغانستان بلد است.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران افزود: در مورد رضا ابراهیمی هم باید بگویم با چند مربی ایرانی کار کردم مانند اکبری، شهنازی و شجاعی. انتخاب من برای خیلی‌ها مهم بود چون فکر می‌کردم مربی منتخب من بهترین مربی حال والیبال ایران است. در هر صورت من تصمیم به همکاری با رضا ابراهیمی گرفتم نه یک مربی نامی.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه حضور مربیان خارجی در کادر فنی تیم ملی بنا به نظر شخصی شما انجام شد یا اینکه مرور زمان نیاز به همکاری با آنها را ثابت کرد؟، گفت: این لازم بود. بعضی کارها را می‌توان در کنار مربی ایرانی انجام داد تیم ما برای انجام بعضی از کارها به زمان نیاز داشت و من آنقدر زمان نداشتم ضمن این که یک موضوع باید بین مربیان ایرانی تغییر کند آنها با هم حرف نمی‌زنند و فقط بهتر بودن برایشان مهم است ضمن اینکه باید از مسابقات بین‌المللی بیشتری دیدن کنید. به راستی چند مربی ایران مسابقات جهانی ایتالیا و فینال رقابت‌های لهستان را از نزدیک دیدند بعضی‌ها می گویند مشکل ویزا داریم. حالا چند مربی ایرانی مسابقات اروپایی را در ترکیه دیدند؟ این مسایلی است که در بین مربیان ایرانی باید تغییر یابد.

ولاسکو در پایان نشست خبری خود تاکید کرد که برای قهرمان شدن ایران قول نمی‌دهد. وی گفت: خیلی از مردها قول داده‌اند که تا پایان زندگی با همسر خود بمانند اما کارشان به طلاق کشید من هیچوقت در مورد نتایج قول نمی‌دهم اما تلاش می‌کنم.