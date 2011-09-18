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۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۲۷

سرهنگ کبیری:

نمایشگاه بزرگ دفاع مقدس در قزوین برپا می شود

نمایشگاه بزرگ دفاع مقدس در قزوین برپا می شود

قزوین - خبرگزاری مهر: مسئول کمیته رزمایش و نمایشگاه دفاع مقدس استان قزوین گفت: نمایشگاه بزرگ دفاع مقدس با نام نصر پنج از 31 شهریور ماه به مدت 10 روز در قزوین برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالحسن کبیری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در محل سپاه قزوین اظهارداشت: نسلی که امروز مورد هجوم جنگ نرم دشمن قرار گرفته باید با واقعیت های جنگ آشنا شود تا تحت تاثیر القائات دشمن قرار نگیرد.
 
وی افزود: به مناسبت هفته دفاع مقدس نمایشگاه بزرگ هفته دفاع مقدس تحت عنوان عملیات نصر 5 از 31 شهریور ماه همزمان با آغاز این هفته در محل تیپ 82 صاحب الامر(عج) قزوین در جاده باراجین برگزار خواهد شد و به مدت 10 روز برپاست.
 
کبیری یادآورشد: این نمایشگاه در قالب 45 غرفه با نمایش تجهیزات زرهی و نظامی لشگر 16 زرهی قزوین، امکانات نظامی و پشتیبانی سازمانهای حمایت کننده در زمان جنگ، بازسازی منطقه مین گذاری شده، عملیات خنثی سازی در زمان برپایی و رزمایش نظامی در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.
 
این مسئول نظامی گفت: مسابقات رزم زمینی، برای ایجاد نشاط در جوانان و آشنایی بازدید کنندگان با نحوه عبور از استحکامات و موانع جنگی، عبور از سیم خاردار و میادین مین پاکسازی شده از دیگر برنامه های این نمایشگاه است.
 
فرمانده تیپ 82 صاحب الامر قزوین همچنین گفت: برپایی شب های خاطره برای گروههای مختلف از جمله پزشکان، طلاب، جهادگران، بسیجیان، مهندسان، فرماندهان و سربازان، بازسازی نمادین مراکز ثبت نام و اعزام در زمان دفاع مقدس، اجرای عملیات نصر 5، ماکت عملیات و تصویر شهدای عملیات و مسابقات فرهنگی از دیگر برنامه های پیش بینی شده در این نمایشگاه است.
 
وی بیان کرد: در برپایی این نمایشگاه لشگر 16 زرهی، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، شهرداری، سازمان جهاد کشاورزی، مخابرات، شرکت برق، بنیاد شهید، سازمان بازرگانی، کانون پرورش فکری کودکان و سازمان تبلیغات اسلامی، همکاری داشته اند.
 
کبیری گفت: این نمایشگاه از 31 شهریور تا 9 مهر ماه همه روزه از ساعت 9 صبح تا 12 و 15 تا 20 برای بازدید مردم در محل تیپ صاحب الامر واقع در جاده باراجین دایر است.
کد مطلب 1411034

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