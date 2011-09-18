نمایشگاه بزرگ دفاع مقدس در قزوین برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالحسن کبیری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در محل سپاه قزوین اظهارداشت: نسلی که امروز مورد هجوم جنگ نرم دشمن قرار گرفته باید با واقعیت های جنگ آشنا شود تا تحت تاثیر القائات دشمن قرار نگیرد.

وی افزود: به مناسبت هفته دفاع مقدس نمایشگاه بزرگ هفته دفاع مقدس تحت عنوان عملیات نصر 5 از 31 شهریور ماه همزمان با آغاز این هفته در محل تیپ 82 صاحب الامر(عج) قزوین در جاده باراجین برگزار خواهد شد و به مدت 10 روز برپاست.

کبیری یادآورشد: این نمایشگاه در قالب 45 غرفه با نمایش تجهیزات زرهی و نظامی لشگر 16 زرهی قزوین، امکانات نظامی و پشتیبانی سازمانهای حمایت کننده در زمان جنگ، بازسازی منطقه مین گذاری شده، عملیات خنثی سازی در زمان برپایی و رزمایش نظامی در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

این مسئول نظامی گفت: مسابقات رزم زمینی، برای ایجاد نشاط در جوانان و آشنایی بازدید کنندگان با نحوه عبور از استحکامات و موانع جنگی، عبور از سیم خاردار و میادین مین پاکسازی شده از دیگر برنامه های این نمایشگاه است.

فرمانده تیپ 82 صاحب الامر قزوین همچنین گفت: برپایی شب های خاطره برای گروههای مختلف از جمله پزشکان، طلاب، جهادگران، بسیجیان، مهندسان، فرماندهان و سربازان، بازسازی نمادین مراکز ثبت نام و اعزام در زمان دفاع مقدس، اجرای عملیات نصر 5، ماکت عملیات و تصویر شهدای عملیات و مسابقات فرهنگی از دیگر برنامه های پیش بینی شده در این نمایشگاه است.

وی بیان کرد: در برپایی این نمایشگاه لشگر 16 زرهی، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، شهرداری، سازمان جهاد کشاورزی، مخابرات، شرکت برق، بنیاد شهید، سازمان بازرگانی، کانون پرورش فکری کودکان و سازمان تبلیغات اسلامی، همکاری داشته اند.

کبیری گفت: این نمایشگاه از 31 شهریور تا 9 مهر ماه همه روزه از ساعت 9 صبح تا 12 و 15 تا 20 برای بازدید مردم در محل تیپ صاحب الامر واقع در جاده باراجین دایر است.