17 حزب و ائتلاف برای لغو قانون فوق العاده تظاهرات برگزار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه نهرین نت، هفده حزب و ائتلاف مصری در این بیانیه خواستار حضور مردم در تظاهرات ضد قانون فوق العاده در روز دوشنبه(فردا) شدند.این تظاهرات قرار است در میدان التحریر به سوی ساختمان هیئت دولت برگزار شود.

در این بیانیه آمده است : قانون فوق العاده و برپایی دادگاههای نظامی قانونی ضد مردمی است که مخالف آزادی بیان و تظاهرات است و به عبارت دیگر تلاشی برای سرکوب تحرکات مردمی که برای به ثمرنشستن انقلاب دنبال می شود و یکی از مهمترین اهداف آن لغو قانون فوق العاده است، قلمداد می شود.



بر اساس این بیانیه، احیای قانون فوق العاده که مصری ها مدت سی سال از آن رنج برده اند مغایر با همه قوانین بین المللی است.

شایان ذکر است که پس از تسخیر سفارت رژیم صهیونیستی در قاهره به دست جوانان مصری شورای نظامی حاکم تصمیم به برقراری قانون فوق العاده مشابه دوران حسنی مبارک گرفت.