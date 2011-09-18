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۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۲۰:۰۷

جعفری اعلام کرد:

بیداری ملتهای اسلامی نشات گرفته از آرمانهای امام راحل(ره) است

بیداری ملتهای اسلامی نشات گرفته از آرمانهای امام راحل(ره) است

نور - خبرگزاری مهر: مشاور رئیس سازمان صدا و سیما گفت: بیداری ملتهای اسلامی، نشأت گرفته از آرمانهای امام راحل(ره) است.

به گزارش  خبرنگار مهر، علی اصغر جعفری بعد از ظهر یکشنبه در اردوی دو روزه رزمی فرهنگی میثاق با ولایت در منطقه سوردار رویان در جمع بسیجیان صدا و سیمای مرکز مازندران افزود: ملت ایران با بصیرت و آگاهی مقابل استکبار جهانی ایستاده و تمام معادلات ابرقدرتها را نقش بر آب کرد.

وی با اشاره به نا امیدی دشمن در جنگ سخت برابر ملت ایران افزود: دشمن با دوهزار شبکه ماهواره ای غیراخلاقی و 75 شبکه فارسی زبان، جنگ نرم را برابر ملت ایران آغاز کرده است.

سرتیپ دوم پاسدار علی شالیکار، فرمانده قرارگاه الغدیر شمال کشور نیز دلاورمردیها و حماسه مازندرانیها را در دوران دفاع مقدس و سازندگی و آبادانی کشور ستودنی دانست و افزود: ایستادگی ملت ایران در برابر تهدیدها و تحریم ها سبب سرافرازی کشور و بیداری جهان اسلام شده است.

بهرام حمیدی، مدیرکل صدا و سیمای مرکز مازندران با اشاره به اینکه رسانه های غربی به دنبال تسخیر افکار و غربی کردن باور و فرهنگ مردم به ویژه جوانان هستند، گفت: افزایش 96 درصدی تولید تله فیلم در رسانه استانی و 24 ساعته شدن شبکه های استانی صدا و سیما از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران برای ترویج فرهنگ بومی است.

کد مطلب 1411043

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