به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار مارب یمن از کشته شدن 30 تروریست القاعده از جمله دو سعودی که از مطرح ترین سرکردگان القاعده در جزیره العرب به شمار می روند، در درگیری ارتش و نیروهای امنیتی با نیروهای القاعده در شهر زنجبار(زنگبار) خبر داد.



ناجی عبدالعزیز الزایدی به روزنامه عکاظ گفت دو سعودی که از مطرح ترین رهبران القاعده در جزیره العرب به شمار می روند، در جریان درگیری با نیروهای امنیتی و ارتش یمن کشته شدند.



الزایدی که وی و همراهانش هفتم سپتامبر جاری از ترور جان سالم به در برد، افزود : دو سعودی کشته شده از عناصر مهمی در شبکه القاعده به شمار می رفتند و بیست ساله بودند واز طریق جمعیتهای سری در زمینه جمع آوری کمک مالی برای القاعده فعالیت داشتند.



استاندار مارب یمن با خودداری از افشای هویت تروریستهای سعودی کشته شده در عین حال تاکید کرد دست کم 12 نفر از نیروهای القاعده پیش از رفتن به شهر زنجبار در استان ابین در جنوب یمن، در استان مارب به سر می بردند.



افراد مسلح القاعده شهر زنجبار را تحت سیطره خود قرار داده بودند، اما در ادامه نیروهای امنیتی پس از درگیریهای شدید، بار دیگر این شهر را تحت کنترل خود قرار دادند.



به گفته استاندار مارب، مقامات ذیربط در یمن در حال حاضر سرگرم تحقیق درباره اسنادی هستند که پس از فرار اعضای مسلح القاعده از این شهر به دست آمده است .



وی همچنین سرنوشت "سعید الشهری" مرد شماره دو القاعده در یمن را مبهم توصیف کرد.



خاطر نشان می شود عبد ربه منصور هادی معاون دیکتاتور فراری یمن هفته گذشته از کشته شدن 30 نفر از اعضای مطرح القاعده در یمن در پی اعلام سیطره مجدد ارتش بر شهر زنجبار مرکز استان جنوبی ابین خبر داده بود.

وی از کشته شدن شخصیتهای مطرحی در شبکه القاعده مانند عایض الشبوانی، العقیلی و سعید جمیل خبر داد و اعلام کرد شخصیتهایی نیز از کشورهای عربی و اسلامی در شبکه القاعده حضور دارند.