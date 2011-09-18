فرمانده سپاه نوشهر معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه کربلای مازندران بعد از ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده سپاه نوشهر گفت: جریان انحرافی، نتیجه بی بصیرتی برخی بوده که از متن انقلاب هستند.

سرتیپ دوم پاسدار محمد تقی شاهچراغی افزود: عدم آگاهی، بصیرت و شناخت دشمن در سایه غفلت و جهل ایجاد می شود و تلاش دشمن در مسیر کشاندن یک لایه غبارآلود بر روی اندیشه های صحیح است.

وی با تاکید بر پیوند ناگسستنی میان مردم و ولایت افزود: تمام دشمنیها در جهت ایجاد شکاف و دودستگی میان مردم و رهبری بوده که به فضل الهی محقق نشده است.

فرمانده سپاه کربلای مازندران با اشاره به محتوای رژیم گذشته در قبل از شکل گیری انقلاب اسلامی یادآور شد: وجود حاکمیت خودکامه، مستبد و مدیریت طایفه ای و قبیله ای سبب عقب افتادگی کشور شده که باید از آن درس گرفت.

وی به حوادث اخیر و خیزش اسلامی در کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت: حوادث اخیر با اساس عدالت خواهی، استکبارستیزی و آزاد اندیشی بر مبنای دین و در محور خداجویی شکل گرفته است.

شاهچراغی تصریح کرد: احساس یک کمبود و فقدان رهبری الهی در این خیزشها و انقلابها وجود دارد تا اساسی ترین اصل جامعه بیداری اسلامی یعنی ولایت فقیه شکل پذیرد.

فرماندار نوشهر نیز همراهی و یکپارچگی و وحدت بر حول محور رهبری و ولایت را راه سعادت جامعه دانست و گفت: وجود ولایت فقیه از نعمتهای الهی است.

محمدعلی قمی با اشاره به پروسه های دشمنیها علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی و پاسداران غیور سپاه افزود: نقش آفرینیهای آگاهانه سپاه در انسجام نظام و حضور فعال مردم در بدنه بسیج و سپاه عاملی شد تا دشمنان انقلاب اسلامی پروسه سپاه هراسی را در اولویت دشمنیهای خود قرار دهند.

در این مراسم از خدمات عبدالقدیر مشایخی فر فرمانده سابق سپاه نوشهر قدردانی و سرهنگ علی رسولی کارگر به عنوان فرمانده جدید سپاه نوشهر معرفی شد.

مشایخی هم اکنون فرماندار شهرستان نور است.