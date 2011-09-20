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۲۹ شهریور ۱۳۹۰، ۷:۴۵

نسبت اخلاق و صلح جهانی/

حکومتهای جائر مانع دستیابی به صلح و آرامش جهانی هستند

حکومتهای جائر مانع دستیابی به صلح و آرامش جهانی هستند

استاد حقوق و فلسفه سیاسی دانشگاه کمبریج با اشاره به اینکه تحقق صلح در دنیای کنونی ارتباط وثیقی با سنخ حکومت کشورها دارد، گفت: وجود دولتهای جائر و ستمکار مانع بزرگی برای کشورهای دیگر به منظور دستیابی به صلح و آرامش است .

دکتر متیو کرامر استاد فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق دانشگاه کمبریج و مدیر برنامه فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق در این دانشگاه در مورد چگونگی تحقق صلح در دنیای کنونی و نظام بین الملل به خبرنگار مهر گفت: تحقق صلح در دنیای کنونی ارتباط وثیقی با سنخ حکومت کشورها دارد.

مؤلف "محل تلاقی اخلاق و حقوق" در ادامه تأکید کرد: نظریه‌ای وجود دارد که بر اساس آن کشورهای آزاد با یکدیگر نمی‌جنگند. برای این دولتهای برآمده از مردم هزینه جنگیدن بالاست و جنگ باید توجیه کننده افکار عمومی باشد. از اینرو این کشورها و دولتها به آسانی وارد جنگ علیه یکدیگر نمی‌شوند.

استاد فلسفه سیاسی دانشگاه کمبریج تصریح کرد: مشکل نهادها و سازمانهای بین المللی کنونی این است که حکومتهای جائر و ظالم در میان کشورهای آزاد بوده و همه در یک نظم بین‌المللی قرار دارند.

وی یادآور شد: به نظر می‌رسد تنها راه برای تحقق صلح و تشویق اخلاق در مناسبات بین المللی مسئول بودن حکومتها و مردمی بودن آنهاست. حکومتهای مردمی باید جوابگوی افکار عمومی مردم خود از یک سو و جامعه بشری از سوی دیگر باشند.

مؤلف "نظریه حقوق، نظریه سیاسی و شالوده شکنی" در پایان تأکید کرد: زمانی که در دنیا حکومتهایی جائر و غیرمردمی حکومت می‌کنند صلح و ثبات و نظم صلح آمیز بین المللی را شاهد نخواهیم بود.

کد مطلب 1411062

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