حکومتهای جائر مانع دستیابی به صلح و آرامش جهانی هستند

دکتر متیو کرامر استاد فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق دانشگاه کمبریج و مدیر برنامه فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق در این دانشگاه در مورد چگونگی تحقق صلح در دنیای کنونی و نظام بین الملل به خبرنگار مهر گفت: تحقق صلح در دنیای کنونی ارتباط وثیقی با سنخ حکومت کشورها دارد.
مؤلف "محل تلاقی اخلاق و حقوق" در ادامه تأکید کرد: نظریهای وجود دارد که بر اساس آن کشورهای آزاد با یکدیگر نمیجنگند. برای این دولتهای برآمده از مردم هزینه جنگیدن بالاست و جنگ باید توجیه کننده افکار عمومی باشد. از اینرو این کشورها و دولتها به آسانی وارد جنگ علیه یکدیگر نمیشوند.
استاد فلسفه سیاسی دانشگاه کمبریج تصریح کرد: مشکل نهادها و سازمانهای بین المللی کنونی این است که حکومتهای جائر و ظالم در میان کشورهای آزاد بوده و همه در یک نظم بینالمللی قرار دارند.
وی یادآور شد: به نظر میرسد تنها راه برای تحقق صلح و تشویق اخلاق در مناسبات بین المللی مسئول بودن حکومتها و مردمی بودن آنهاست. حکومتهای مردمی باید جوابگوی افکار عمومی مردم خود از یک سو و جامعه بشری از سوی دیگر باشند.
مؤلف "نظریه حقوق، نظریه سیاسی و شالوده شکنی" در پایان تأکید کرد: زمانی که در دنیا حکومتهایی جائر و غیرمردمی حکومت میکنند صلح و ثبات و نظم صلح آمیز بین المللی را شاهد نخواهیم بود.
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