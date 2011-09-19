مخالف شیوه عزل و نصبهای مدیریتی در بدنه دولت هستم

حجت الاسلام سید علی میرخلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تغییر استاندار هرمزگان بیان داشت: خبر تغییر استاندار هرمزگان صبح یکشنبه به نمایندگان هرمزگان اعلام شد و نمایندگان استان نسبت به روش تغییر استاندار هرمزگان اعتراض خود را اعلام کردند.

وی با ابراز مخالفت خود مبنی بر روش و نوع عزل و نصبها در بدنه مدیریتی دولت، عنوان کرد: سرمایه ما در انقلاب اعتماد مردم است و تغییرات مدیریتی به این شکل که بدون هماهنگی قبلی صورت می گیرد، موجب بی اعتمادی در بین مردم می شود.

نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس با بیان اینکه اعتراض خود را نسبت به تغییر استاندار بدون هماهنگی با نمایندگان هرمزگان به معاونین وزیر کشور اعلام کرده است، تصریح کرد: دلایل تغییر استاندار باید به صورت شفاف اعلام شود در حالیکه نمایندگان همچنان در خصوص تغییر بدون هماهنگی با آنها اعتراض دارند.

وی با اعلام بی اطلاعی از دلایل تغییر استاندار، بیان داشت: از وزارت کشور خواسته شده که دلایل تغییر را عنوان کند ولی تاکنون هیچگونه دلیل قانع کننده ای اعلام نکرده در صورتیکه باید قبل از تغییر اگر هم موردی وجود داشت به استاندار هرمزگان اعلام می شد.

حجت الاسلام میرخلیلی با بیان اینکه هاشمی تختی از نیروهای مخلص و مومن نظام است، افزود: هاشمی تختی سوابق درخشانی در کارنامه مدیریتی خود در پستهای معاونت سیاسی استانداری بوشهر و سرپرستی استانداری بوشهر داشته است.

وی با بیان اینکه تغییرات مدیریتی به شکل کنونی که در دولت مشاهده می شود قابل قبول نیست، بیان داشت: تغییر استاندار به این شکل هزینه بر است و مانع پیشرفت در استان خواهد بود زیرا هر مدیر به زمان مناسبی برای انجام برنامه های خود نیاز دارد.

نماینده مردم شرق هرمزگان با بیان اینکه تنها دلیل اعتراض خود را نوع تغییر و تحولات در سمتهای مدیریتی در دولت عنوان کرد.