اردوی تربیتی- فرهنگی فرزندان شاهد و ایثارگر اردبیل برگزار شد

معاون فرهنگی سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل روز یکشنبه، در حاشیه برگزاری این اردو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فرزندان خانوادههای شاهد و ایثارگر اردبیلی با حضور در اردوی فرهنگی که از 14 شهریورماه، آغاز شده بود به مدت دو هفته آموزههای قرآنی را فرا گرفتند.
محمد جلیلوند عنوان کرد: برگزاری این اردو برای پسران و دختران به صورت تفکیک شده در مقاطع راهنمایی و دبیرستان در محل اردوگاه تربیتی مقدس اردبیلی سرعین تا 29 شهریور ماه ادامه دارد.
وی افزود: این اردو با هدف نشاط بخشی دینی به دانشآموزان ایثارگر و تقویت روحیه نشاط دینی و ولایتمداری در بین آنها با انجام برنامههای متنوع فرهنگی و دینی انجام گرفت.
جلیلوند برگزاری مسابقات قرآنی، ورزشی، کتابخوانی، سخنرانی با موضوعات مسیر تهذیب و خودسازی و توجیه مفاهیم قرآنی را از جمله برنامههای این اردو عنوان کرد.
وی همچنین از توزیع بستههای فرهنگی و مجلات شاهد در بین دانشآموزان خانوادههای شاهد خبر داد و اضافه کرد: کلاسهای تربیتی و امنیت اجتماعی، آموزش نظامی و برنامههای بازی پرورشی و میثاق با شهدا از سایر برنامههای مهم این اردو است.
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