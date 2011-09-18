تصویب یک فوریت الزام شهرداری به مصوبات کمیسیون ماده پنج

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران یکشنبه در ابتدای چهارصد و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به بیست و هفتم شهریور ماه روز بزرگداشت شعر و ادب فارسی گفت: ادبیات فارسی و شعر فارسی جزء فرهنگ غنی و ماندگار کشور ما است و ارزش و ادب شعر فارسی در حدی است که کتابها و اشعار شعرای بزرگ ما به زبانهای دیگر ترجمه شده است که شاید این ترجمه ها هم نتواند ظرافت ادبیات فارسی را بیان کند.

براساس این گزارش در ادامه جلسه بررسی دو فوریت طرح « الزام شهرداری تهران برای ارائه کلیه مصوبات کمیسیون ماده پنج قانون شورای عالی شهرسازی و معماری به شورای اسلامی شهر تهران» در دستور کار شورا قرار گرفت.

معصومه ابتکار عضو شورای اسلامی شهر تهران در دفاع از دو فوریت طرح فوق افزود: براساس قانون، مصوبات کمیسیون ماده 5 در شورای شهر به مفهوم تایید یا انطباق آنها با قوانین بررسی نمی شود.



کمیسیون ماده 5 برای تایید و انطباق با قوانین دیگر باید در شورای شهر مجددا مورد بررسی قرار گیرند که متاسفانه تاکنون این مهم انجام نمی شود.

بنابراین به دلیل مغایرتهای به وجود آمده در مصوبات کمیسیون ماده 5 با آنچه در قانون به آن اشاره شده است چنانچه سیستمی وجود نداشته تا بازخوردهای منطقی مقررات را ایجاد نکند ممکن است هم پوشانی یا تناقض در این مصوبات به وجود بیاید.

حمزه شکیب رئیس کمیسیون توسعه وعمران شورای اسلامی شهر تهران نیز در این خصوص گفت: متاسفانه با وجودی که طرح تفضیلی و طرح جامعه شهر تهران تهیه و به تصویب رسیده است ولی آنچه در شهر اتفاق می افتد برخلاف آنها است.

وی افزود: در حال حاضر در کمیسیون ماده 5 مواردی مورد بررسی قرار می گیرد که دست خوش تغییرات بنیادی می شوند.

شکیب در دفاع از طرح دوفوریتی مذکور خاطرنشان کرد: پیشنهاد این است برای آن که شورا از حق قانونی اش استفاده کند اجرای مصوبات کمیسیون ماده 5 را ملزم به تطبیق آنها با قوانین در شورای شهر کند.

رسول خادم رئیس کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه شورا نیز افزود: در حال حاضر به غیر از کمیسیون ماده 5 ، کارگروه تطبیق، کار مطابقت مصوبات طرح تفضیلی شورا را از طریق هماهنگی با شهرداری و سازمان های دیگر انجام می دهد گویا این کارگروه نگاه جایگزینی به کمیسیون ماده 5 دارد.



خادم با اشاره به پیگیری های شورا در دور دوم گفت: در دوره دوم شورا نیز با استعلامی که از مجلس شورای اسلامی صورت گرفت مشخص شد که مصوبات کمیسیون ماده 5 باید به تایید شورا برسد.

وی با این استدلال که به دلیل حجم بالای مصوبات کمیسیون و کارگروه تطبیق نیاز به ایجاد مکانیزمی در شورا است پیشنهاد سلب دو فوریت طرح و تبدیل آن به یک فوریت را به هیات رئیسه شورا اعلام کرد.

حسن بیادی نایب رئیس شورا نیز افزود: موضوعات کمیسیون ماده 5 نباید به صورت مشخص و موردی پیگیری شود اگر قرار است طرح تفضیلی اجرا شود دلیلی ندارد که این طرح هر روز دست خوش اظهار نظرهای شخصی و سازمانی شود اگر به این شیوه ادامه دهیم دیگر چیزی از طرح تفضیلی باقی نمی ماند.

وی اظهار داشت: یکی از معضلات جامعه ما این است که تنقیح قانون وجود ندارد هر سازمانی با قانونی که فکر می کند در آن ذی حق است کار می کند. برهمین اساس دو فوریت طرح « الزام شهرداری تهران جهت ارائه کلیه مصوبات کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری به شورای شهر سلب و در نهایت طرح به صورت یک فوریت جهت بررسی کارشناسی در اختیار کمیسیون های سه گانه شورای اسلامی شهر تهران قرار گرفت.

همچنین در این جلسه با ارائه گزارش حسابرس اداره کل مالی شهرداری تهران منتهی به سال 87 به عنوان آخرین گزارش کارنامه گزارشهای حسابرس سال 87 مناطق شهرداری، معاونتها و سازمانهای شهرداری تهران بسته شد.



رسول خادم رئیس کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه شورا با اشاره به پایان حسابرسی سال 87 شهرداری تهران گفت: با ارائه گزارش مدیریت و گزارش تلفیق از سال 87 در جلسات آتی شورای شهر کار حسابرسی به پایان خواهد رسید.



وی افزود: در حال حاضر گزارش حسابرس مناطق شهرداری تهران برای سال 88 آماده ارائه به صحن شورای شورای شهر تهران است و حسابرسی سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری برای سال 88 نیز در حال انجام است.