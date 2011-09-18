به گزارش خبرنگار مهر، بهروز منتغمی ظهر یکشنبه در مراسم معارفه خود به عنوان مدیرکل ورزش و جوانان البرز اظهار داشت: 27 سال است که در عرصه ورزش خدمت می کنم و البرز پنجمین استانی است که مسئولیت آن در حوزه ورزش به من سپرده شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: از اندوخته های خود در سالهای خدمتش در استانهای دیگر بتواند در استان تازه تاسیس البرز بهره ببرد.

این مدیر همچنین از زحمات فیروزگاه مدیر سابق تربیت بدنی البرز قدردانی کرده و عنوان کرد: گزارش عملکرد این مدیر نشان از خدمات شایسته وی و حمایت حاضران دارد که امید می رود این حمایتها تداوم داشته باشد.

وی یادآور شد: با کرج آشنایی دارم و مدتی را نیز در پردیس کشاورزی دانشگاه تهران به عنوان مدرس مشغول فعالیت بوده ام و در استان مازندران نیز در دوران مسئولیتم تلاش کردم زمینه بسیاری از قهرمانی ها را فراهم آورم.

منتغمی ادامه داد: مدتی نیز در آموزش و پرورش معلمی کرده ام و از این رو به گونه ای می توان گفت با جوانان بزرگ شده ام و برای آنان برنامه های ویژه ای دارم.

وی همچنین از برخی مدیران ورزش سابق استان همچون رضاگل محمدی نام برد و افزود: این استان سرمایه های فراوانی در حوزه ورزش دارد که تلاش می شود زمینه شکوفایی بیش از پیش استعدادها و نیز بهره گیری از تجربه مدیران ورزش آن فراهم شود.

این مدیرکل همچنین از تعامل با رسانه ها گفت و افزود: تعامل با رسانه ها باید دو سویه باشد و اعلام آمادگی می کنیم که زمینه برقراری این تعامل فراهم است.

منتغمی به گفته بسیاری از مدیران ورزش البرز و نیز فعالان این عرصه با سابقه مدیریتی 27 ساله در این حوزه و تجربه مدیریت در استانهای بزرگی همچون اصفهان و مازندران بی شک می تواند منشا خدمات سازنده ای برای استان نوپای البرز باشد.

امید می رود با همکاری سایر دستگاه ها و حمایت وزارت ورزش و جوانان زمینه توسعه و پویایی امور ورزش و جوانان این استان با مدیریت مغتمنی به خوبی فراهم شود.