آزمون دوره تربیت معلم قرآن در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون سطح یک دوره تربیت معلم قرآن کریم امروز با شرکت 100 نفر از بانوان و آقایان قرآن‌آموز در دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل برگزار شد.

به گفته مدیر مسئول موسسه قرآنی تسنیم دوره تربیت معلم قرآن سطح یک از دو ماه پیش در این مؤسسه آغاز شده بود و قرآن‌آموزان در این دوره علوم قرآنی همچون تجوید و مفاهیم قرآن کریم را فرا گرفتند.

افشار تموک اظهار داشت: کسانی که بتوانند در این آزمون نمره بالای 14 را کسب کنند به سطوح دو و سه دوره تربیت معلم قرآن کریم راه پیدا می‌کنند، همچنین کسانی که موفق به قبولی در این آزمون نشوند می‌توانند 29 مهرماه سال جاری، مجددا در آزمون این دوره شرکت کنند.

وی افزود: آزمون شفاهی دوره تربیت معلم قرآن کریم نیز فردا 28 شهریو‌رماه، با حضور بانوان و آقایان قرآن‌آموز برگزار می‌شود.

به گفته وی دوره تربیت معلم سطح دو قرآن کریم از اوایل مهرماه سال جاری، در مؤسسه قرآنی تسنیم اردبیل آغاز می‌‌شود و به مدت دو ماه نیز ادامه پیدا می‌کند.

تموک یادآور شد: به کسانی که بتوانند سطح یک و دو دوره تربیت معلم قرآن کریم را با موفقیت طی کنند گواهی‌نامه پایان دوره اعطا و این افراد برای تدریس به مؤسسات و خانه‌های قرآن معرفی می‌شوند.

مدیر مسئول موسسه قرآنی تسنیم اظهار داشت: تشکیل کلاس مکالمه عربی در سطح مقدماتی و عمومی اجرای طرح بزرگ قرآن پژوهی عمومی و آموزش قصه نویسی و شعر کودکان با محوریت قرآن و عترت (ع) از جمله فعالیتهای آموزشی این موسسه است که تا پایان سال برگزار می شود.