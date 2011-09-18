زمینگیر شدن انقلابیون در بنی ولید / نفت سلاح جدید سرهنگ فراری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، "احمد بانی" سخنگوی نظامی انقلابیون لیبی گفت : سیطره بر همه شهرهای لیبی مستلزم زمان است و این مهم ظرف روزهای آتی محقق خواهد شد.

وی درباره اوضاع شهر "بنی ولید" افزود: در حقیقت جغرافیا و موانع طبیعی هستند که با ما می جنگند. نیروهای انقلابی از سمت شمال وارد شهر شدند و به سوی مرکز شهر در حال حرکت بودند که ناگهان با حمله مزدوران در مناطق کوهستانی روبرو شدند.

این سخنگو درباره عملیات در شهر سرت هم بیان کرد: همانطور که یکی از انقلابیون نقل می کرد تصرف "سرت" مانند خوردن یک تکه شیرینی است و اوضاع آن از نظر جغرافیایی کاملا متفاوت با بنی ولید است.

البانی درباره اوضاع شهر "سبها" هم تصریح کرد: زمانی که طرفداران قذافی مشاهده کنند که شهرهای سرت و بنی ولید تصرف شده است، نظرشان عوض می شود.

وی ضمن بی اطلاعی از مکان اختفای معمر قذافی افزود: به درستی نمی دانیم که او کجاست، اما امیدوارم که در یکی از مناطقی که انقلابیون در حال مبارزه هستند، باشد.

این در حالی است که منابع خبری به نقل از انقلابیونی که از سرت و بنی ولید بازگشته اند گزارش دادند که نیروهای قذافی به شدت مقاومت می کنند.

خبر دیگر اینکه منابع وابسته به انقلابیون به کشته شدن حداقل هشت نفر از اعضای خود در درگیری های شدید میان آنها و نیروهای طرفدار سرهنگ فراری لیبی در شهر سرت اذعان کردند.

از سوی دیگر رسانه ها اعلام کردند که نیروهای طرفدار معمر قذافی حمله جدیدی را علیه انقلابیون در بنی ولید آغاز کرده اند و با به کارگیری خمپاره و تک تیراندازهای خود انقلابیون را شکار می کنند.آنها یک مرکز وابسته به انقلابیون را در اطراف بنی ولید هدف قرار دادند.

"ابوشوشه بلال" یکی از انقلابیونی که از بنی ولید فرار کرده است، گفت : هنگامی که وارد شهر شدیم از پس و پیش به ما حمله شد. علاوه بر آن نیروهای قذافی خیابانها را آغشته به نفت کرده اند.

"نور الدین زردی" یکی دیگر از انقلابیون اظهار داشت : ما دستوری برای عقب نشینی نداشتیم، بلکه محاصره شدیم، زیرا همه همرزمان ما پا به فرار گذاشتند.

وی افزود: ما با حفظ مهمات خود خیابان به خیابان جنگیدیم تا توانستیم از شهر خارج شویم.از این پس به همرزمان اعتماد نمی کنیم و خودمان تصمیم می گیریم.