سیاستهای کاری آموزش و پرورش برای مردم تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو ساکی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای معاونین آموزش و پرورش استان کردستان شروع سال تحصیلی جدید را بهترین زمان برای تبیین و تشریح سیاست ها و برنامه های ابلاغی وزارت آموزش و پرورش در سال جاری برشمرد و از همه فرهنگیان به ویژه مسئولان آموزش و پرورش کردستان خواست فلسفه و اهدف برنامه ها و سیاست های کاری وزارت را در جمع دست اندرکاران آموزش و پرورش و اولیاء دانش آموزان بیان کنند.

وی دایر کردن مدارس در نوبت صبح را یکی از برنامه های مهم وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی جدید عنوان کرد و با اشاره به محاسن اجرای این برنامه گفت: تنویر افکار عمومی و توجیه بدنه آموزش و پرورش در خصوص اجرای این برنامه بر عهده مسئولان آموزش و پرورش است .

ساکی با بیان اینکه آموزش و پرورش در شرایط کنونی در حال اجرای چندین سیاست مهم کاری است که این برنامه ها مکمل یکدیگر و حالت بسته سیاستی دارند که انتظار می رود مسئولین برای پیگیری کلیه این برنامه ها و همگام کردن بدنه آموزش و پرورش برای اجرای سیاست های ابلاغی همکاری و مشارکت لازم را داشته باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان یادآور شد: در سلسله نشست های تحول بنیادین که در سطح استان، شهرستان ها و مناطق تشکیل می شود سیاست های کاری آموزش و پرورش به صورت شفاف برای جامعه مخاطب تشریح شود.

وی خواستار تشریح اهداف تشکیل و راه اندازی مدارس قرآن، مدارس ورزش، تغییر محتوای کتب درسی به خصوص کتب دوره ابتدایی، تخصصی شدن تدریس و سایر برنامه های ابلاغی شد و با بیان اینکه ما در اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان دنبال اهداف پیش بینی شده هستیم بر ایجاد هماهنگی، وحدت رویه، یکدلی و اهتمام در پیگیری برنامه ها تاکید کرد.

مدیر کل آموزش و پرورش کردستان با تاکید بر ارائه توضیحات و پاسخ گویی صریح و شفاف به مراجعین، از معاونین اداره کل خواست با حضور مستمر در میز خدمت و ارائه خدمات مناسب پاسخگوی ارباب رجوع باشند.

ساکی در پایان بر نظارت، راهنمایی و ارزیابی فعالیت و اقدامات شهرستان ها و مناطق با حضور کارشناسان خبره تاکید و خواستار تسریع در امور ارجاعی، ساماندهی نیروی انسانی و ارائه گزارشات لازم شد.