30 درصد اعتبارات فرهنگی مازندران تا هفته آینده اختصاص می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی عصر یکشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان مازندران، ترویج ازدواج آسان را عامل مهم در جهت تحکیم بنیان خانواده دانست و افزود: ستاد ساماندهی امور جوانان استان باید با ارتقای آموزشهای مرتبط و فرهنگ سازی مناسب و اصولی، کیفی سازی ازدواج را همراه با گسترش کیفی آن در دستور کار خود قرار دهد.

معاون استاندار مازندران با اشاره به ثبت 15 هزار و 169 واقعه ثبت ازدواج در پنج ماهه اول امسال در استان، بیان داشت: در صورت پرداختن به موضوع تحکیم خانواده در کنار بحث تسهیل پیوندها علاوه بر افزایش آمار ازدواج، شاهد کاهش واقعه طلاق در جامعه خواهیم بود.

وی از تخصیص 30 درصدی اعتبارات فرهنگی استان تا هفته آینده خبر داد و گفت: با توجه به استقبال زوج های جوان، هم اکنون 9 کانون پیوند مهر در مازندران فعال بوده که این تعداد در آینده نزدیک به 10 کانون افزایش خواهد یافت.

ابراهیمی با اشاره به لزوم استفاده از تجربه استانهای دیگر در خصوص ازدواج آسان، افزود: در راستای ترویج ازدواج آسان در جلسه ای با حضور کانون های پیوند مهر و مدیران بانکهای عامل، چگونگی احداث تالارهای مناسب عروسی با معیارهای اسلامی در استان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در پایان این جلسه از زوج جوانی که مراسم عقد خود را در مزار شهدای گمنام کوتنای قائم شهر و به دور از تشریفات مرسوم برگزار کردند، تجلیل شد.