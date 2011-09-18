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۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۳۵

با اعتبار 36 میلیاردی/

عملیات اجرایی قطعه دوم محور کندوان آغاز شد

عملیات اجرایی قطعه دوم محور کندوان آغاز شد

چالوس - خبرگزاری مهر: عملیات اجرایی قطعه دوم محور ترانزیتی کندوان با تخصیص اعتبار 36 میلیارد ریالی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار مازندران عصر یکشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی تعریض قطعه دوم محور کندوان، گفت: این پروژه در مسافتی به طول پنج کیلومتر و با مبلغ قراردادی معادل 36 میلیارد ریال احداث خواهد شد.

سید علی اکبر طاهایی با اشاره به ترافیک سنگین این منطقه، افزود: تسهیل در تردد و ایمن سازی محور برای سرویس دهی مطلوب به مسافران و تمام بهره برداران این مسیر از جمله مهمترین اهداف پروژه است.

وی مدت اجرای این طرح را 9 ماه اعلام کرد و بیان داشت: برای رفع مشکل ترافیک شهر مرزن آباد باید هرچه سریعتر شاهد بهره برداری این پروژه باشیم.

طاهایی ادامه داد: یکی دیگر از مزایای توسعه جاده ها، رونق بخش صنعت و بهره گیری مناسب کارخانجات از نهایت ظرفیت تولید داخلی است.

استاندار مازندران با تاکید بر لزوم توسعه زیرساختهای استان به منظور استفاده مطلوب از مواهب طبیعی و خدادادی، اظهار داشت: توسعه زیرساختهای مازندران به ویژه جاده ها، در دستور کار دولت قرار دارد.

طاهایی اولویت کاری رئیس جمهور را تلاش برای ساختن ایران اسلامی با همه توان اعلام کرد و افزود: مسئولان استانی به تاسی از این روش باید توسعه مازندران را هدف قرار دهیم.

کد مطلب 1411095

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