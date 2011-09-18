عملیات اجرایی قطعه دوم محور کندوان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار مازندران عصر یکشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی تعریض قطعه دوم محور کندوان، گفت: این پروژه در مسافتی به طول پنج کیلومتر و با مبلغ قراردادی معادل 36 میلیارد ریال احداث خواهد شد.

سید علی اکبر طاهایی با اشاره به ترافیک سنگین این منطقه، افزود: تسهیل در تردد و ایمن سازی محور برای سرویس دهی مطلوب به مسافران و تمام بهره برداران این مسیر از جمله مهمترین اهداف پروژه است.

وی مدت اجرای این طرح را 9 ماه اعلام کرد و بیان داشت: برای رفع مشکل ترافیک شهر مرزن آباد باید هرچه سریعتر شاهد بهره برداری این پروژه باشیم.

طاهایی ادامه داد: یکی دیگر از مزایای توسعه جاده ها، رونق بخش صنعت و بهره گیری مناسب کارخانجات از نهایت ظرفیت تولید داخلی است.

استاندار مازندران با تاکید بر لزوم توسعه زیرساختهای استان به منظور استفاده مطلوب از مواهب طبیعی و خدادادی، اظهار داشت: توسعه زیرساختهای مازندران به ویژه جاده ها، در دستور کار دولت قرار دارد.

طاهایی اولویت کاری رئیس جمهور را تلاش برای ساختن ایران اسلامی با همه توان اعلام کرد و افزود: مسئولان استانی به تاسی از این روش باید توسعه مازندران را هدف قرار دهیم.