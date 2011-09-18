حوزه سرمایه گذاری نیازمند سهل گرفتن امور است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی بعد از ظهر یکشنبه در همایش شهرداران آذربایجانشرقی بر فراهم کردن تسهیلات مناسب برای سرمایهگذاران تاکید کرد و گفت: باید با دریافت حداقل قیمت زمین از شهرداریها شرایطی مناسب مهیا شود تا سرمایهگذاران در زمینه اشتغال و سرمایهگذاری با کمبود منابع مواجه نشوند.
بیگی بر جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی توسط شهرداریها تاکید و تصریح کرد: در سومین همایش سرمایه گذاری تبریز شهرداری تبریز و مراغه نسبت به دیگر شهرداریهای استان موفق عمل کرده بودند.
وی از اجرای طرح مسکن مهر به عنوان کارنامه موفق دولت یاد کرد و گفت: شهرداریها در زمینه تحقق اهداف مسکن مهر نقش محوری داشته اند.
علیرضا بیگی ضمن اشاره به اینکه قسمت انبوهی از پروژه های مسکن مهر تبریز در شهر جدید سهند متمرکز شده است، اظهار کرد: مشکلات مسکن مهر نیز از طریق حضور مستقیم مسئولان در آن شهر مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تمام مسئولان استان روز جمعه در محل شهر جدید سهند حاضر خواهند بود.
استاندار آذربایجانشرقی ضمن تاکید بر اینکه شهرداریها در زمینه اشتغالزایی نیز نقش مهمی دارند، اظهار کرد: اقدامات حمایتی در جهت تامین زیرساختهای اشتغال مورد توجه مسئولان استان قرار گرفته و در جلسات مکرر بر این مسئله تاکید میشود.
وی پیشرفت اجرای پروژه مترو را قابل قبول دانست و گفت: متروی تبریز در شرایط مناسبی قرار داشته و پیشرفتهای خوبی در خط اول و انعقاد قرارداد خطهای دوم و سوم صورت گرفته است.
استاندار آذربایجانشرقی ادامه داد: در زمینه خط دوم متروی تبریز نیز جلوتر از برنامه و با اوضاع بهتری نسبت به دیگر استانهای هم تراز هستیم.
بیگی با اشاره به محول شدن اجرای پروژه های طرح هادی روستایی به استانداریها، گفت: استفاده از ظرفیتهای مختلف از جمله ظرفیت بسیج سازندگی در این زمینه ضروری است.
وی در ادامه گفت: اجرای برنامه های نشاط اجتماعی و فعالیتهای اجتماعی به دلیل هزینه کم بودن این طرح ها باید مورد توجه شهرداران قرار گیرد، و مجموعه هی مسئول با برگزاری جشنواره ها و برنامه های فرهنگی و ... می توانند مردم را علاقمند به شرکت در این برنامه ها کرده و در فرهنگ عمومی جامعه تاثیرگذار باشند.
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