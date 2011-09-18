اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی البرز از نظرات کارشناسان بهره می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز به همراه جمعی ازروسای ستادی و اجرایی این اداره کل با حضور در اداره کل تعاون سابق با قائم مقام و کارکنان این اداره دیدار کرد.

کاوه حداد پور اظهار داشت: با توجه به آنکه نقش تعاون، به عنوان یکی از ارکان سیاستهای کلان اقتصادی کشور ما در قانون اساسی بسیار پررنگ بوده است و در برنامه پنجم توسعه و همچنین در قانون ابلاغی مقام معظم رهبری در اصل 43 و 44 نیز به طور موکد به اهمیت آن اشاره شده است.

حدادپور ادامه داد: لذا ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه در یکدیگر یک اقدام هوشمندانه در این راستا است که نه تنها در آن نقش تعاون و فعالیتهای آن کمرنگ نشده بلکه موجب تقویت هرچه بیشتر فعالیتها در این عرصه گردیده که می تواند پاسخگوی نیازهای اشتغال در کشور و رونق اقتصادی شود.

وی ادامه داد: به طور قطع نگاه مثبت و اهداف شایان توجهی در این ادغام وجود دارد که با همدلی، ‌هم افزایی و مشارکت همه کارکنان و مسئولان این سه وزارتخانه برکات این اقدام به تمامی آحاد جامعه خواهد رسید.

حداد پور در رابطه با ادغام ادارات کارو امور اجتماعی و تعاون استان در قالب اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و عدم تضعیف سهم مدیر کل تعاون و کارشناسان این حوزه افزود: با توجه به اینکه مجموعه تعاون تابحال در استان به عنوان یک مجموعه قوی و اهل تعامل فعالیت داشته است با ادغام این دو نهاد، سهم مدیر کل سابق تعاون نیز در عرصه مدیریت و ساماندهی حوزه تعاون نه تنها کمرنگ نخواهد شد بلکه در بسیاری از موارد بخصوص در حوزه کار و اشتغال از همفکری و نظریات ایشان استفادهخواهد شد و حتی اختیارات مدیریتی ایشان نیز را افزایش خواهیم داد.

این مسئول ابراز امیدواری کرد تا این اداره کل جدید در قالب یک تیم همفکر و همکار و با بدنه کارشناسی قوی و با استفاده از امکانات هر دو واحد بتواند بر نقاط ضعف فائق آمده و ضمن اجرای سیاستهای وزرات خانه متبوع و وزیر محترم، زمینه خدمت رسانی هر چه بیشتر به مردم منطقه را فراهم آورده تا آنها نیز بتوانند از ثمرات این ادغام بهره برداری لازم را بنمایند.

مدیر کل تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به تفاهم موجود بین وی و مدیرکل تعاون سابق و مجموعه ایشان ابراز داشت: هدف ما خدمت به مردم است و امیدوارم جناب آقای جوانمردی نیز در جایگاه قائم مقام مدیر کل تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی نهایت تلاش خود را برای پویایی اداره کل جدید به کار گیرند تا بتوانیم با یاری یکدیگر با انسجام بیشتری به منویات مقام عالی وزارت و سیاستهای مذکور در منشور کاری وزارتخانه جامه عمل بپوشانیم.

لازم به ذکر است در ابتدای این نشست علیرضا جوانمردی گزارشی از عملکرد اداره کل تعاون سابق و تعاونیهای استان ارائه کرده و بر همکاری این اداره با تمام توان و امکانات در جهت اجرای برنامه ها و سیاستهای وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد.